Diebe stehlen in Wolfsburg Werkzeuge aus Firmenfahrzeug

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein Firmenfahrzeug eines Energieversorgers aufgebrochen und mehrere hochwertige Werkzeuge und ein Stromaggregat aus dem Fahrzeug entwendet. Der dabei angerichtete Schaden dürfte sich nach Angaben der Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Diebe stehlen Werkzeuge und ein Stromaggregat

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde das Firmenfahrzeug, ein weißer VW Crafter, am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Stemmelteich abgestellt. Als der Mitarbeiter der Versorgerfirma am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr das Fahrzeug nutzen wollte, stellte er fest, dass Unbekannte eine Fahrzeugtür gewaltsam geöffnet hatten. Anschließend hatten die Täter im Inneren des Crafters Schubladen und Regale durchsucht und Werkzeuge und ein Stromaggregat gestohlen.

Die Ermittler vermuten, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Die Polizei hofft, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg: (05361) 4646-0.

