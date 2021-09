Wolfsburg. Der Zwischenfall ereignete sich am Samstag gegen Mittag auf dem Theaterparkplatz. Das Opfer wollte gerade Einkäufe im Auto verstauen.

Am Theater 81-Jährigem wird in Wolfsburg die Geldbörse geraubt

Zu einem Raubüberfall ist es nach Polizeiangaben am Samstag, 18. September, gegen 11.30 Uhr auf dem Theaterparkplatz in Wolfsburg gekommen. Opfer ist demnach ein 81 Jahre alter Mann, der gerade seine Einkäufe im Auto verstauen wollte. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem 81-Jährigen von hinten und drückte den Mann gegen sein Fahrzeug. Der Täter hielt das Opfer fest und raubte die Geldbörse, beschreibt die Polizei. Anschließend sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.

