Polizei Wolfsburg sucht Trickdiebin mit Phantombild

Wolfsburg. Die etwa 60-jährige Frau hatte Anfang September mit einer Komplizin eine Rentnerin in Wolfsburg bestohlen.

Die Polizei Wolfsburg sucht mittels Öffentlichkeitsfahndung nach einer Trickdiebin. Diese hatte Anfang September einer Rentnerin im Bereich des Brandenburger Platzes Schmuck gestohlen (wir berichteten). Nun konnte dank der Beschreibung der Rentnerin ein Phantombild angefertigt werden.

Sie waren zu zweit: Eine jüngere Frau half der Wolfsburgerin beim Tragen ihrer Einkäufe in die Wohnung. Sie war etwa 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von schlanker Gestalt, hatte dunkle Haare und einen dunklen Hautteint. Ihr Erscheinungsbild war eher südosteuropäisch. Sie mit einer schwarzen Tuchjacke und gleichfarbigen Cargohose mit Seitentaschen bekleidet. Ferner trug sie schwarze Turnschuhe mit einem eingewebten goldfarbigen Band.

Dann tauchte eine zweite, ältere Frau im Flur der Rentnerin auf. Von ihr stammt das Phantombild, das die Polizei veröffentlicht hat. Sie war etwa 60 Jahre alt, von normaler Statur und hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie hatte schwarze Haare, welche von einem Tuch auf dem Kopf, nach hinten gebunden waren. Bekleidet war die ältere Frau mit einer beigefarbenen Windjacke, sowie einer leicht karierten eine Hose. Besonders auffällig war ein gelber Punkt auf der Stirn und eine Warze auf der rechten Gesichtshälfte.

„Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Straftat von erheblicher Bedeutung mit erheblichem öffentlichen Interesse handelt, hat das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet“, teilt die Polizei mit. Die Ermittler vermuten, dass die Personen auch in anderen Stadtteilen oder Ortschaften und Städten aufgefallen sind. Hinweise zu den Personen bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

