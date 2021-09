Kurz vor dem Semmelweißring kam der 18-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Wohnwagen. (Symbolfoto)

Polizei in Wolfsburg

Polizei in Wolfsburg Fahranfänger verursacht in Wolfsburg Unfall

Ein 18-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt. Der Wolfsburger fuhr laut Mitteilung der Polizei um 17.10 Uhr mit seinem VW ID3 auf der Röntgenstraße aus Richtung Sauerbruchstraße kommend in Richtung Braunschweiger Straße. Kurz vor dem Semmelweißring kam der 18-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Wohnwagen. Dieser wurde durch den Aufprall circa zehn Meter nach rechts von der Fahrbahn gedrückt und über den angrenzenden Radweg geschoben, bis er auf dem Fußweg zum Stehen kam.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 48.000 Euro

Der 18-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde zur vorsorglichen Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Sowohl der Wohnwagen als auch der ID3 waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 48.000 Euro.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Unfallaufnahme räumte der 18-Jährige ein, Betäubungsmittel genommen zu haben. Daraufhin wurde ihm im Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ob und wann er den Führerschein wiederbekommt, hängt vom Blutprobenergebnis ab. Der Mann befindet sich noch in der Probezeit. Die Ermittlungen dauern an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de