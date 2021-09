Wolfsburger Polizei stoppt vier alkoholisierte PKW-Fahrer

Gleich vier alkoholisierte PKW-Fahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Wolfsburg festgestellt. Am Freitag um kurz vor 17 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen vermutlich angetrunkenen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle des 51-jährigen Wolfsburgers in der Heinrich-Nordhoff-Straße ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,88 Promille, wie die Polizei mitteilt. Die Folge war die Entnahme einer Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Am Samstagvormittag wurde in der Porschestraße ein 27-jähriger Helmstedter mit seinem PKW kontrolliert, da dieser sehr zügig unterwegs war. Da bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, ergab hier eine Überprüfung einen Wert von 0,64 Promille. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer darf sich auf ein Hund ein Fahrverbot einstellen, so die Polizei weiter.

Die bislang letzte ermittelte Alkoholfahrt in Wolfsburg fand Sonntagmorgen statt

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde im Barnstorfer Weg ein 28-jähriger Wolfsburger in seinem PKW kontrolliert, hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,49 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Schließlich wurde am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr im Schachtweg ein 20-jähriger Wolfsburger mit seinem PKW und einem ermittelten Atemalkoholwert von 1,17 Promille angehalten. Auch hier wurden ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

