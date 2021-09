Reh durchschlägt Scheibe und verletzt Fahrerin schwer

Wolfsburg. Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Dienstagmorgen auf der Wolfsburger Dieselstraße. Dabei schleuderte ein Reh auf die Gegenfahrbahn.

Der Wagen der Helmstedterin landete nach dem Zusammenprall mit dem Reh in einem Bachbett.

Eine schwer verletzte Fahrerin, zwei demolierte Autos und ein totes Reh: Das ist das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Wolfsburger Dieselstraße ereignete.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand war ein 52-jähriger Wolfsburger mit seinem Golf gegen 5.14 Uhr auf der Dieselstraße stadtauswärts unterwegs. Kurz hinter der Beesestraße stieß er mit einem Reh

Der BMW der Helmstedterin wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Foto: Polizei Wolfsburg

zusammen, das auf die Fahrbahn sprang. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde – und dort mit dem BMW einer 58 Jahre alten Helmstedterin kollidierte.

Die Frau wurde von der Feuerwehr geborgen

Das Reh durchbrach die Windschutzscheibe, prallte gegen die Fahrerin und landete auf der Rückbank. Dabei kam die 58-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und erst nach mehreren Metern in einem Bachbett zum Stehen. Die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu, hatte aber Glück, dass ihr Wagen nicht mit Wasser volllief. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg war mit 16 Einsatzkräften, 2 Rettungswagen und 2 Notarzteinsatzfahrzeugen vor Ort.

Während der Golf nur leichte Beschädigungen aufwies und seine Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen konnte, musste der BMW geborgen und abgeschleppt werden. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich belaufen. Die Dieselstraße

Die Polizei Wolfsburg sucht den Besitzer des Kinderfahrrads. Foto: Polizei Wolfsburg

war während der Bergung der Verletzten voll gesperrt.

Polizei sucht Besitzer eines Kinderfahrrads

Am 12. September wurde während eines Polizeieinsatzes in der Straße Klieverhagen ein Kinderfahrrad aufgefunden. Da sich kein Besitzer vor Ort ermitteln ließ, wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt sich um ein rotes Kinderfahrrad des Herstellers Camporello. Da die Ermittler nicht ausschließen könne, dass das Fahrrad entwendet wurde, suchen die Beamten Hinweise zum rechtmäßigen Besitzer. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

red

