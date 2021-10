Auch im Fallersleber Schwefelbad gilt bald 2G

2G gilt seit 1. Oktober in Wolfsburgs Bädern. Grundsätzlich kommen nur noch Geimpfte und Genesene hinein – mit der bekannten Ausnahme derer, die (noch) nicht geimpft werden können. Auf ein Bad trifft die Regelung allerdings noch nicht zu: Im Schwefelbad in Fallersleben gilt weiter 3G. Doch schon bald wird es auch da erste Einschränkungen geben.

In dem Therapiezentrum, das zum Klinikum gehört, soll nach eineinhalbjähriger Corona-Zwangspause am nächsten Wochenende nämlich das Babyschwimmen wieder starten, wie Klinikumssprecher Thorsten Eckert auf Anfrage unserer Zeitung berichtete. Und um die lange Warteliste für die boomenden Kurse abarbeiten zu können, ist entschieden worden, die Zeiten fürs Babyschwimmen nicht nur auszuweiten, sondern die Gruppen auch unter der 2G-Regel laufen zu lassen. Damit können nämlich mehr Eltern mit ihrem Nachwuchs ins Bad. Losgehen soll es am 9./10. Oktober.

Vielleicht kann Sauna an Wochenenden schon im Oktober wieder öffnen

Und da mit dem Babyschwimmen an den Wochenenden nun 2G im Schwefelbad Einzug hält, „prüfen wir derzeit, ob auch eine Öffnung der Sauna am Wochenende noch im Oktober möglich wird“, gab Eckert bekannt. „Der Saunabetrieb wird voraussichtlich – wie im Badeland – auch nur unter 2G stattfinden können, da ansonsten zu wenige Saunafreunde Einlass erhalten können, weil die bei 3G geforderten Abstandsregelungen nur eine geringe Besucherzahl zulassen würden.“

Anders sieht es mit einem Saunabetrieb unter der Woche aus, wenn die Wassergymnastik läuft. Dafür werden nämlich Duschen und Umkleiden als Ausgleichsfläche genutzt. Der Sprecher: „Dies wird voraussichtlich noch so lange der Fall sein, so lange Abstände zwischen einzelnen Personen eingehalten werden müssen.“ Per Ausweichen über die Sauna werde zudem das Begegnen der Gruppen vermieden.

Funktionstraining im Wasser bald womöglich nur noch für Geimpfte und Genesene

Doch auch das könnte sich ändern – 2G wäre die Lösung: „Um ärztliche Verordnungen weiterhin durchführen zu können, bleibt es beim Funktionstraining im Wasser zunächst bei 3G, da viele Gäste mit einer medizinischen Verordnung teilnehmen. Wir werden aber im Oktober prüfen, ob das weiterhin so durchführbar beziehungsweise vertretbar ist, weil 3G nach wie vor mit deutlichen Einschränkungen bei den zugelassenen Besucherzahlen verbunden ist“, kündigte Eckert an.

Für die Sauna würde das bedeuten: „Sollte eine Umstellung der Wassergymnastik auf 2G erfolgen, könnte auch die Sauna wieder geöffnet werden, da dann keine Ausgleichsfläche mehr benötigt wird. Die Öffnung der Sauna würde dann auch unter der 2G-Regel erfolgen.“ Dann gäbe es keine Einschränkungen, „da sowohl die Maskenpflicht als auch das Abstandsgebot wegfallen würden“, erklärte der Sprecher.

Duschen im Bewegungsbad-Trakt sind Sorgenkind

2G würde dann auch für das freie Schwimmen gelten, das seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht angeboten wird. „Sobald wie möglich wollen wir auch das Schwimmen für alle wieder öffnen und sehen dafür die aktuell geltende 2G-Regelung vor, da dann Abstand und Maske entfallen und unter 2G wieder mehr Besucher das Bad ohne erhöhtes Infektionsrisiko besuchen können“, informierte Eckert.

Ein Sorgenkind sind die Duschen im Bewegungsbad-Trakt: Die Sanierung der linken Hälfte zog sich nach Angaben des Sprechers wegen Material-Lieferschwierigkeiten lange hin; nun seien die Arbeiten dort aber beendet. Die Duschen rechts müssen ebenfalls dringend erneuert werden. Denn vielen Nutzern ist bereits unangenehm aufgefallen, dass sich dort auf den glatten Wandfliesen Schimmel gebildet hat!

Wie das – trotz auf Corona abgestimmter intensiverer Lüftung – passieren konnte, erklärte der Klinikumssprecher so: Die neuen Duschen seien seit Wiederaufnahme der Wassergymnastik nicht in Betrieb gewesen. Daher seien die unsanierten Duschen deutlich mehr genutzt worden, so dass die Luftfeuchte deutlich stieg. „Eine Umstellung in der Luftstrommenge konnte an der Lüftungsanlage nicht mehr vorgenommen werden.“ Zudem seien die Oberflächen inzwischen porös, „so dass sich dort Duschgel- und Shampoo-Reste absetzen können“.

Der Klinikumssprecher versicherte: „Wir suchen aktuell mit den Reinigungskräften und einer Fachfirma intensiv nach einer kurzfristigen Lösung und streben grundsätzlich die zeitnahe Sanierung an.“

