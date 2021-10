Am Donnerstag um Mitternacht drängte ein Golf-Fahrer einen 29-jährigen E-Roller-Fahrer aus Wolfsburg auf der Nordstadtstraße beim Abbiegen ab. (Symbolfoto)

Polizei in Wolfsburg

Polizei in Wolfsburg E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Wolfsburg verletzt

Am Donnerstag um Mitternacht drängte ein Golf-Fahrer einen 29-jährigen E-Roller-Fahrer aus Wolfsburg auf der Nordstadtstraße beim Abbiegen ab, wie die Polizei mitteilt. Der 29-Jährige fuhr mit seinem E-Roller auf der Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee. Aus der Straße Neue Reihe kam ein Auto und bog auf die Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee ab.

Der Golf-Fahrer drängt den E-Roller-Fahrer von der Straße

Dabei kam der Golf-Fahrer mit Gifhorner Kennzeichen dem Wolfsburger sehr nah und drängte ihn von der Straße. Der Zweirad-Fahrer stürzte und blieb verletzt liegen. Der Fahrer des Golfs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den E-Roller-Fahrer zu kümmern. Ein Passant leistete Erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Der 29-Jährige wurde ins Klinikum gefahren. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de