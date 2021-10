Action in Wolfsburg 2. Wolfsburger Biathlon-Cup in Wolfsburg am 7. November

Am Sonntag, 7. November, richtet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ab 12 Uhr den 2. Wolfsburger Biathlon-Cup in der Innenstadt aus. Begleitend öffnen zwischen 13 und 18 Uhr die Geschäfte der Innenstadt, in den Designer Outlets Wolfsburg und der City-Galerie, wie die WMG mitteilt.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der derzeit gültigen Abstands- und Hygieneregelungen statt. „Nach dem erfolgreichen ersten Biathlon-Cup im letzten Jahr können wir auch in diesem Jahr den Wintersport wieder nach Wolfsburg holen. Das außergewöhnliche Sportereignis für die ganze Familie sowie die attraktiven Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angebote bieten beste Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Ausflug in die Wolfsburger Innenstadt“, sagt Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG.

Wettkampf-Modus des 2. Wolfsburger Biathlon-Cups

Im Sinne der Nachhaltigkeit findet der Biathlon-Cup ohne Schnee statt: Die Biathleten und Biathletinnen legen die Laufstrecke vor und nach dem Liegend- und Stehendschießen anstatt auf Skiern auf Tretrollern zurück. Jedes Teammitglied absolviert auf der Porschestraße circa 500 Meter Laufstrecke, bevor das Liegendschießen mit fünf Schüssen ansteht. Für jeden Fehlschuss geht der Schütze in eine simulierte

50 Meter kurze „Strafrunde“ auf einem stationären Skilanglauf-Kardiogerät.

Nach dem zweiten Roller-Abschnitt über 500 Meter folgt das Stehendschießen mit ebenfalls fünf Schüssen. Nach gegebenenfalls weiteren „Strafrunden“ ist die Roller-Schlussrunde von 500 Metern zu absolvieren, der sich die Übergabe an den Staffelkollegen im Start- bzw. Ziel-Bereich anschließt. Geschossen wird aus einer Entfernung von zehn Metern auf Ziele mit 45 Millimetern Durchmesser.

Die originalen Biathlongewehre sind mit Infrarotschießtechnik ausgestattet und ermöglichen allen Wettkämpfenden gefahrloses Schießen.

Jetzt zur Biathlon-Teamchallenge anmelden

Dreier-Teams können sich in dem Staffelwettbewerb miteinander messen. Regionale Unternehmen, Einrichtungen, Schulklassen und Sportvereine, aber auch Gelegenheitssportler sowie weniger sportlich aktive Biathlonfans können sich bis Dienstag, 2. November, als Team per E-Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de anmelden. Das Anmeldeformular findet sich auch online unter https://www.biathlon-tour.de/tourstationen/detourstationen-2021/06-maerz-2021-wolfsburg/.

Die Startplätze werden nach Anmeldeeingang vergeben. Die Teilnahme ist für alle Teams kostenlos. Falls keine eigene Schutzkleidung vorhanden ist, stellt die WMG den Teilnehmenden Helme und Gelenkschoner kostenlos zur Verfügung.

Die drei Staffelchampions werden am 26. und 27. Februar 2022 als Ehrengäste der Biathlon-Tour eingeladen und können sich auf ein einzigartiges Biathlonwochenende in Oberhof freuen.

Als besonderes Highlight hat die WMG einen ehemaligen Biathlon-Olympiasieger als Stargast eingeladen: Michael Rösch, der mit der deutschen Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin die Goldmedaille gewann, wird am 7. November in der Porschestraße dabei sein, Interviews und Autogramme geben, die Teams coachen und auch sein Können vorführen. Am Ende wird er zudem die Sieger des Biathlon-Cups ehren.

Der Wolfsburger Biathlon-Cup findet im Rahmen der Biathlon-Deutschland-Tour statt. Mit mehr als 90.000 Schnupperschützen und rund 12.000 Wettkämpfen ist die Biathlon-Deutschland-Tour der weltgrößte Volksbiathlon.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de