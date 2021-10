Mit 2,89 Promille in Wolfsburg aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg. Die Polizei stoppt Autofahrer, bevor Schlimmeres passiert. In der Schillerstraße und in der Beuthener Straße beenden die Beamten zwei Alkoholfahrten.

Bevor Schlimmeres geschieht, hat die Polizei am Samstagmorgen und am Freitagnachmittag zwei alkoholisierte Autofahrer noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen.

Ein 39 Jahre alter Tiguan-Fahrer ging den Beamten bei einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße am Samstagmorgen um 7.15 Uhr mit 1,48 Promille ins Netz, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Für einen 53-jährigen Golf-Fahrer endete die Fahrt am Freitagnachmittag um 17 Uhr in der Beuthener Straße. Ein Alkoholtest ergab bei ihm laut Polizei sogar 2,89 Promille.

Beide Wolfsburger gaben eine Blutprobe ab, ihre Führerscheine wurden einkassiert.

red

