Landgericht Die Krawallnacht in Westhagen hinterließ Eindruck

Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Braunschweig zeigten die Angeklagten im Prozess um die Krawallnacht in Westhagen Reue. Sie entschuldigten sich bei den Polizisten.

Wolfsburg. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Braunschweig schildern die Polizisten eindringlich, wie sie die Angriffe in Westhagen erlebten.