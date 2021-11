Hanfladen in Wolfsburg

Hanfladen in Wolfsburg Samen, Öl, Tees: Geschäft für Hanfwaren öffnet in Wolfsburg

Wolfsburg. In den 15 Filialen der Kette gab es bereits Razzien und Beschlagnahmungen. Die Eröffnung weckt Erinnerungen an die Hanfbar in Braunschweig.