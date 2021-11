Wolfsburg. Anfang nächster Woche geht’s los. Besucher erwarten in den Designer Outlets Wolfsburg neben Burgern auch Fries, Milkshakes, Hot Dogs und Sandwiches.

Foto: Five Guys / Designer Outlets

Die US-Burger-Kette Five Guys eröffnet am Montag, 15. November, in den Wolfsburger Designer Outlets.

Burger-Kette Eröffnungstermin steht: Five Guys öffnet in Wolfsburger Outlet

Das wird die Wolfsburger Burger-Freunde freuen: Die US-Kette Five Guys eröffnet am Montag, 15. November, um 11 Uhr eine Filiale in den Designer Outlets. Besucher erwarten neben Burgern auch Fries, Milkshakes, Hot Dogs und Sandwiches auf der Speisekarte sowie eine Einrichtung, die einem typischen American Dinner nachempfunden ist.

„Die Five-Guys-Eröffnung ist für uns nochmals enorm wichtig und wird unser gastronomisches Angebot im Center abrunden. Wir freuen uns riesig darauf und sind uns sicher, dass auch viele überregionale Kunden zum Burger essen zu uns ins Center kommen werden“, freut sich Center-Manager Michael Ernst auf die Neueröffnung vor dem Weihnachtsgeschäft.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Auch Jörg Gilcher, Deutschland-Chef bei Five Guys, fiebert der Neueröffnung entgegen: „Jede Eröffnung ist etwas besonderes, und wir freuen uns schon sehr auf den Start in Wolfsburg. Unser Restaurant wird hier auf einer außergewöhnlichen Fläche eröffnen, und wir sind davon überzeugt, dass unser Konzept in Wolfsburg positiv einschlagen wird“.

Direkt gegenüber von Tommy Hilfiger und Adidas wird es ab dem 15. November die Burger geben. Die Öffnungszeiten werden täglich von 11 bis 21 Uhr sein, auch an Sonntagen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de