Randalierende Frau greift Wolfsburger Polizistin an

Eine 28-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn wollte das Gelände des Klinikums Wolfsburg trotz Platzverweises nicht verlassen. Also nahm die Polizei Wolfsburg sie mit. Doch im Gewahrsam schlug die Frau plötzlich um sich und verletzte eine Polizistin leicht.

Am Mittwochmorgen hatte sich die 28 Jahre alte Frau zum wiederholten Male auf dem Gelände des Klinikums vor einem Sanitätshaus aufgehalten. Da sie den Betrieb dort erneut erheblich störte, wurde sie abermals gebeten, das Gelände zu verlassen. Die Frau weigerte sich jedoch beharrlich, so dass die verständigten Polizeibeamten die Frau in Gewahrsam nahmen. Bereits auf der Fahrt zur Dienststelle wurde die junge Frau aggressiv und beleidigte eine Beamtin.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Auf dem Weg in die Zelle wurde die 28-Jährige immer ausfallender und begann, nach den Polizistinnen zu treten. In der Zelle griff die Frau plötzlich eine Beamtin an. Diese konnte dem Schlag gerade noch ausweichen. Die Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht und fixiert, leistete jedoch weiter erheblichen Widerstand, versuchte zu treten und zu beißen. Zudem bedrohte sie die Einsatzkräfte. Bei dem Widerstand wurde eine junge Beamtin leicht verletzt; sie ist jedoch weiterhin dienstfähig.

Gegen die 28-Jährige wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstand und wegen eines tätlichen Angriffs gefertigt.

Versuchter Einbruch in der Kreuzheide

Unbekannte haben versucht, am Mittwoch zwischen 15 und 18.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Holbeinweg im Ortsteil Kreuzheide einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten sie durch ein Gartentor auf das Grundstück. Anschließend machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die Tür gewaltsam zu öffnen, flüchteten sie jedoch. Nach ersten Schätzungen haben die Unbekannten einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Die Polizei hofft auf Hinweise unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

Katalysator auf VW-Parkplatz gestohlen

Unbekannte Täter stahlen am Mittwochvormittag den Katalysator eines 27 Jahre alten Mercedes, der auf dem VW-Parkplatz an der Wache Steg geparkt war. Der 54-jährige Eigentümer hatte sein Fahrzeug am frühen Morgen auf dem Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße geparkt. Als er gegen 14.30 Uhr von der Arbeit kam, bemerkte er beim Starten sehr laute Geräusche. Eine Nachschau ergab, dass der Katalysator gestohlen worden war. Zeugen werden gebeten, sich unter obenstehender Nummer zu melden.

red

