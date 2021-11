Diebe stehlen in Westhagen einen 14 Jahre alten Caddy

Besonders auffällig ist der Schriftzug „Sicherheitsdienst“ in Anthrazit über der Frontscheibe. Doch das hinderte Diebe nicht daran, den grauen VW-Caddy in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Parkplatz in der Jenaer Straße in Wolfsburg-Westhagen zu stehlen.

Die Eigentümerin hatte den 14 Jahre alten Wagen am Dienstag gegen 22 Uhr noch auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrfamilienhaus stehen sehen. Als sie am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, war der Caddy verschwunden. Durch den Diebstahl dürfte der Besitzerin nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen; Hinweise unter der Rufnummer (05361) 4646-0.

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Am Abend des 11. November, einem Donnerstag, fuhr ein 79-jähriger Wolfsburger in der Heinrich-Gruß-Straße in Fallersleben beim Ausparken mit seinem Golf gegen einen geparkten, nicht näher beschriebenen SUV. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Die Ermittler der Polizeistation Fallersleben suchen nun den Besitzer des Geländewagens, der an diesem Tag gegen 19.47 Uhr in der Heinrich-Gruß-Straße geparkt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass der Besitzer die Beschädigungen an seinem Fahrzeug erst später bemerkt hat. Hinweise unter der Telefonnummer (05362) 947410.

