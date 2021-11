Wolfsburg. Auftakt ist am 19. November im Obergeschoss des Einkaufszentrums. Das Angebot richtet sich nicht nur an Wolfsburger, die eine Boosterimpfung wollen.

Corona in Wolfsburg Impfen ist ab Freitag auch in der Wolfsburger City-Galerie möglich

Die Stadt Wolfsburg weitet ihr Impfangebot weiter aus. Neben dem bereits Anfang November angelaufenen Vor-Ort-Impfen im Gesundheitsamt sowie im Rathaus startet am Freitag, 19. November, ein regelmäßiges Vor-Ort-Impfen in der City-Galerie in der Wolfsburger Innenstadt.

Zunächst immer montags und freitags im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr können sich Wolfsburgerinnen und Wolfsburger im 1. Obergeschoss impfen lassen. „Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, es kann zu Wartezeiten kommen“, teilt die Stadt Wolfsburg am Mittwoch mit.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann freut sich, dass die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger die zusätzlichen Impfangebote bereits sehr gut annehmen. „Wir werden unser Angebot in den nächsten Tagen entsprechend ausweiten, um möglichst zeitnah noch mehr Menschen impfen zu können.“

Drei Impfpraxen sollen Ende November ihre Arbeit aufnehmen

Gesundheitsdezernentin Monika Müller ergänzt: „Sobald weitere Impfteams starten können, werden wir das Angebot in der City-Galerie selbstverständlich bedarfsgerecht ausweiten. Zudem wurde heute von der Niedersächsischen Ärztevertretung angekündigt, dass ab Ende November in Wolfsburg drei Impfpraxen an den Start gehen sollen, so dass sich das Impfangebot in Kürze schon deutlich erhöhen wird.“

Boostern aber auch Erst- und Zweitimpfung möglich

Das Impfangebot richtet sich an Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, die eine Erst- oder Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer erhalten möchten. Aber auch Personen, bei denen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) eine Auffrischungsimpfung erfolgen sollte.

„Besonders ältere Bürger (70 Jahre und älter) sollten jetzt unbedingt eine Auffrischimpfung in Anspruch nehmen“, teilt die Stadt mit. In der Regel handelt es sich dann um die dritte Impfung. Auch alle, die mit einem Einmal-Impfstoff, zum Beispiel Johnson&Johnson, gegen Covid versorgt worden sind, sollten sich um eine Booster-Impfung bemühen.

Die Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff soll frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung, unabhängig vom zuvor erhaltenen Impfstoff, erfolgen. Personen, die eine Impfstoffdosis mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson erhalten haben, sollten bereits ab vier Wochen nach der Impfung eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten.

Zur Impfung ist ein Identitätsnachweis und – wenn vorhanden – ein Impfausweis mitzubringen. Zur Verringerung von Wartezeiten können und sollten wenn möglich die vom Robert-Koch-Institut online zur Verfügung gestellten Aufklärungs- und Einwilligungsbögen bereits ausgefüllt mitgebracht werden.

