Massenandrang auf das Corona-Testzentrum in der Wolfsburger Heinrich-Nordhoff-Straße: Am späten Dienstagnachmittag schloss die Polizei den Drive-in.

Wolfsburg. 3G bei der Arbeit am Mittwoch: Das brachte am Dienstag viele Wolfsburger ins Schwitzen und produzierte ein Verkehrschaos in der Innenstadt.