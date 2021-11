Container für Spielgeräte und Müll in Wolfsburg angezündet

Wolfsburg. Die Ermittler können einen Zusammenhang der Brände in Fallersleben, Westhagen und am Laagberg nicht ausschließen.

Die Polizei Wolfsburg registrierte im Bereich des Laagbergs zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 0.15 Uhr, zwei weitere Brandstiftungen. Hatte es am Montagmorgen in Westhagen und Mörse bereits Brandstiftungen an sieben Altkleider- und Müllcontainern gegeben (wir berichteten), so geriet am Montagnachmittag im Rügener Weg, am Gelände des Stadions West, eine Altpapiertonne in Brand, wie die Polizei mitteilt.

Zwei Kinder hatten gegen 16 Uhr beobachtet, wie zwei Jugendliche den Container in Brand gesteckt hatten und danach in Richtung Sachsenring geflüchtet waren. Die Kinder informierten sofort ihre Eltern, die die Polizei und Feuerwehr alarmierten. Die Feuerwehr war kurze Zeit später am Ort und löschte die Reste der geschmolzenen und verschmorten Mülltonne ab.

Die Kinder beschrieben einen der Jugendlichen wie folgt: 13 bis 14 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schwarze Locken. Bekleidet war der oder die Jugendliche mit einer braunen Jacke, einem Basecap und einer grauen/schwarzen Hose und weißen Sneakern.

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Gerätecontainer im Schlesierweg in Brand gesetzt. Anwohner hatten gegen 0.14 Uhr einen Knall gehört und nahmen eine Rauchentwicklung war, die aus einem Gerätecontainer kam, der auf einem Spielplatz an einem Fußweg zwischen den Straßen Samlandweg und Mecklenburger Straße steht.

Verbrannte Spielgeräte und Regale wurden aus dem Container nach draußen gebracht

Die Feuerwehr war Minuten später vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Verbrannte Spielgeräte und Regale wurden während der Löscharbeiten aus dem Stahlcontainer nach draußen gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und festgestellt, dass der Stahlcontainer zunächst mit Gewalt geöffnet worden war. Danach haben Unbekannte Feuer in dem Container gelegt, wodurch die darin gelagerten Spielgeräte und Regale in Brand geraten sind.

Eine genaue Schadensermittlung erfolgt in den nächsten Tagen. Die Ermittler können einen Zusammenhang der Brände in Fallersleben, Westhagen und am Laagberg nicht ausschließen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen oder möglichen Tätern geben können. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei: (05361) 4646-0.

