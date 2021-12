Nachhaltiger leben mit Gebrauchtem: Secondhand in Wolfsburg

„Wer umweltfreundlich handeln und leben will, trägt gebrauchte Kleidung“, ist sich Elke Braun von „Der Laden – Secondhand für Kinder und Erwachsene“ sicher. Denn die Secondhand-Kleidung befindet sich bereits im Kreislauf und, „wenn man etwas Gebrauchtes kauft, werden keine neuen Ressourcen für die Herstellung benötigt“. Das Interesse an einem nachhaltigen Lebensstil steigt – und auch das, was wir jeden Tag anziehen, steht mehr und mehr im Fokus. Billig und viel kaufen, kurz oder nie tragen, schnell wegwerfen – so gehen die Deutschen im Fast-Fashion-Zeitalter mit Mode um – jeder Deutsche kauft etwa 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr.

2000 Liter Wasser für die Herstellung eines T-Shirts

Für ein konventionelles T-Shirt aus Baumwolle werden beispielsweise 2000 Liter Wasser benötigt. Für die Produktion einer Jeans fallen zirka 10.000 Liter Wasser an. „All das kann man einsparen, wenn man statt eines neu produzierten Teils ein gebrauchtes Kleidungsstück kauft“, finden auch die beiden Angestellten des Ladens, Nowicka Marzanna und Tina Deiola. Privatpersonen bringen ihre Waren in die Breslauer Straße 198 – als Spende. So auch Kundin Anke Adam: „Ich fühle mich hier nicht nur sehr wohl – wie in einer Familie –, sondern ich habe auch ein gutes Gewissen, dass meine gebrauchten Sachen nicht im Restmüll landen. Gerade der Nachhaltigkeitsgedanke ist mir sehr wichtig.“

Alles Abgegebene wird gesichtet, falls nötig auch gewaschen

Alles, was abgegeben wird, wird erst einmal gesichtet, falls nötig auch gewaschen und gebügelt, es werden Knöpfe angenäht und Reißverschlüsse ausgebessert. Dann kommen die Blusen, Hosen, Mäntel, Jacken, die Strampler, Schneeanzüge und die Schuhe nach Warengruppen und Größen sortiert in die Regale und auf die Kleiderständer. Vor jeder Saison wird der Bestand durchgesehen und gewechselt. Was nicht ins Lager kommt, wird an eine Einrichtung abgegeben, die die Kleidung in Kinderheime in der Ukraine oder nach Belarus transportiert. Braun: „Hier wird nichts weggeschmissen.“

Besonders empfehlenswert für Kinder und Babys

Weil gerade Babys und Kinder eine sehr empfindliche Haut haben, sind für sie gebrauchte Kleidungsstücke besonders zu empfehlen: Durch mehrfaches Waschen sind mögliche Schadstoffe wie Faserbestandteile, Farb- und chemische Stoffe nicht mehr im Material vorhanden. 3500 krebserregende, hormonell wirksame oder anderweitig giftig Chemikalien setzt die Textilindustrie ein, um Rohmaterialien zu bunt bedruckter Kleidung zu verarbeiten. „Tragen, auslüften und häufiges Waschen machen Kleidungsstücke unbedenklicher. Daher ist Secondhand Kleidung – nicht nur für Kinder – sehr zu empfehlen“, betont Braun.

Der Laden – Secondhand

für Kinder und Erwachsene, Breslauer Straße 198,

38440 Wolfsburg-Laagberg,

(05361) 385376, Montag

bis Freitag, 11 bis 16.30 Uhr

Das Klamöttchen, Ringstraße 37, 38446 Wolfsburg-Barnstorf, (05365) 979625, Kinder-

secondhand, alles rund um Schwangerschaft, Baby, Kind!

https://www.facebook.com/

Klamoettchenteam

