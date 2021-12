Wolfsburg. Diebstähle dieser Art nehmen immer mehr zu. In Detmerode erwischte es gleich zwei Wagen auf einem Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Wolfsburg sucht Diebe, die in Detmerode zwei Katalysatoren gestohlen haben.

Polizei Diebe stehlen in Wolfsburg zwei Katalysatoren

Diebstähle von Katalysatoren aus Pkws nehmen in unserer Region zu (wir berichteten). Zu Wochenbeginn gab es nun in Detmerode zwei Fälle, wie die Wolfsburger Polizei mitteilte.

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurden die Katalysatoren eines Opel-Vectra und eines VW-Lupo, die auf einem Parkplatz an der Goerdeler Straße geparkt waren, gestohlen. Der 29-jährige Besitzer des Opel hatten seinen Pkw dort abgestellt. Als er das Fahrzeug am Dienstagmorgen startete, bemerkte er merkwürdige Geräusche. Er schaute nach und sah, dass der Katalysator fehlte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Noch bei der Aufnahme durch die Polizei meldete sich die 86-jährige Eigentümerin des Lupo. Sie hatte ihren Pkw ebenfalls am Montagabend auf dem Parkplatz geparkt. Als sie mit dem Fahrzeug wegfahren wollte, wunderte auch sie sich über die plötzliche Lautstärke. Sie benachrichtigte ihre Tochter, die feststellen musste, dass der Katalysator gestohlen worden war.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise an die Wache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460. red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de