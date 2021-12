Testpflicht entfällt: Wolfsburgs Badeland kehrt zu 2G zurück

Wolfsburg. Eine Auslastung bis 70 Prozent ist so laut der niedersächsischen Corona-Verordnung möglich. Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien ändern sich.

Das Badeland Wolfsburg kehrt zur 2G-Regel zurück: Ab Donnerstag, 16. Dezember, ist der Zutritt wieder ohne Testnachweis möglich. Die neue niedersächsische Corona-Verordnung macht diesen Schritt möglich.

Gleichzeitig darf das Badeland jedoch nur 70 Prozent der Kapazität auslasten. „Wir sind froh, dass uns die neue Fassung der niedersächsischen Corona-Verordnung eine Rückkehr zu 2G erlaubt. Somit wird der Zugang für unsere Gäste erleichtert“, erklärt Betriebsleiter Uwe Winter. Die Regelung gilt für alle Gäste ab 18 Jahren, die einen 2G-Nachweis vorlegen müssen.

Um auf die allgemein gesunkenen Besucherzahlen während der Pandemie zu reagieren, stellt das Badeland in den Weihnachtsferien allerdings die Öffnungszeiten um. Ab dem 22. Dezember öffnet die Bade-Landschaft täglich von 10 bis 21 Uhr, die Sauna-Landschaft „Oase“ eine Stunde später. Die gastronomischen Bereiche sind von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Änderungen der Öffnungszeiten gelten bis Sonntag, 9. Januar.

Am 24. und 25. Dezember bleibt das Badeland ebenso geschlossen wie am 31. Dezember. Am 26. Dezember öffnet es von 10 bis 21 Uhr, am 1. Januar von 12 bis 20 Uhr.

red

