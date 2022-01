Einbrecher stehlen Feuerlöscher aus Wolfsburger Schule

Wolfsburg. In eine Schule an der Heinrich-Heine-Straße ist eingebrochen worden. Die Täter richteten laut Polizei einen Schaden von mindestens 3000 Euro an.

Einbrecher haben in einer Schule in Wolfsburg 3000 Euro Schaden angerichtet.

In eine Schule an der Heinrich-Heine-Straße sind Unbekannte zwischen Dienstag vor Silvester, 28. Dezember 12 Uhr, und Dienstagmorgen, 4. Januar, 7 Uhr, eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie hierbei einen Feuerlöscher und richteten einen Gesamtschaden von mindestens 3000 Euro an, wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat.

Die Täter zerstörten zunächst mehrere Scheiben an der Schule und gelangten durch einen zerstörten Glaseinsatz ins Innere des Gebäudes. Hier entwendeten sie den Feuerlöscher und verließen danach den Ort des Geschehens.

Einbruch in Wolfsburger Schule: Polizei sucht Zeugen

Ein Angestellter der Schule hatte am Dienstagmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Diese habe den Sachverhalt aufgenommen und hoffe darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben, wie es weiter heißt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 4646-0.

