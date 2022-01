Wolfsburg. Die beiden Täter rauben dem Mann Portemonnaie und Uhr. Der Überfall passiert mittags mittags in der City. Ein Täter schlägt dem Opfer ins Gesicht.

Zwei Räuber haben in Wolfsburg einen 30-Jährigen bestohlen und verletzt.

Raub Räuber stehlen in Wolfsburg 30-Jährigem Geld und Uhr

Im Durchgang vom sogenannten „Hühner Rudi“-Parkplatz zur Fußgängerzone in der Porschestraße wurden am Mittwochmittag einem 30-jährigen Wolfsburger von zwei unbekannten Tätern sein Portemonnaie und seine Uhr geraubt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Das teilte am Donnerstag die Polizei mit, die auf Zeugenhinweise hofft.

Der 30-Jährige sei am Mittwoch zur Mittagszeit, 12.20 Uhr, vom Parkplatz durch den Verbindungsgang in Richtung Fußgängerzone gegangen. Nach bisherigen Ermittlungen seien dem Wolfsburger zwei Männer entgegengekommen. Als er sich in Höhe der Unbekannten befand, wurde er plötzlich von einem Täter festgehalten und von der anderen Person ins Gesicht geschlagen.

Raub: Täter fordern von 30-Jährigem Herausgabe des Portemonnaies

Einer der Täter forderte nun die Herausgabe seines Portemonnaies und seiner Uhr. Der verängstigte Mann gab den Räubern die geforderten Sachen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung des Parkplatzes.

Ein Täter soll dunkelhäutig, etwa 1,90 Meter groß, kräftig und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er soll eine schwarze Jacke, schwarze Jogginghose und ein dunkles Basecap sowie eine schwarze FFP2-Maske getragen haben. Der andere Täter soll dunkelhäutig, etwa 1,75 Meter groß, von normaler Statur und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er soll mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Hose und einer schwarzen FFP2-Maske bekleidet gewesen sein.

Polizei hoffen auf Zeugen des Überfalls in der Wolfsburger City

Die Ermittler der Polizei hoffen auf Zeugen, die die Täter vor der Tat in der Fußgängerzone oder auf ihrer Flucht gesehen haben. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646-0.

