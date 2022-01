Maskenpflicht: Stadt und Polizei wollen Verstoß konsequent ahnden

Ob angemeldet oder nicht – seit 24. Dezember 2021 ist laut städtischer Allgemeinverfügung das Tragen einer FFP2, KN95 oder vergleichbaren Maske bei Versammlungen im Stadtgebiet verpflichtend. Das betrifft sowohl die sogenannten „Spaziergänge“ gegen die Corona-Politik als auch Gegen-Proteste wie die Gedenkstunde für die Corona-Toten vor dem Wolfsburger Rathaus.

In der vergangenen Woche wurde diese Regelung bis 10. Februar verlängert – und ist jetzt auch landesweit Pflicht. Weil es immer wieder zu Verstößen kommt, haben Stadt und Polizei am frühen Montagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung angekündigt, Verstöße bei Versammlungen konsequent zu ahnden.

112 Verstöße gegen Maskenpflicht bei Versammlungen

„Wir müssen leider feststellen, dass es Personen gibt, die sich an diese Regelungen nicht halten“, wird Ordnungsdezernent Andreas Bauer zitiert. Seit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung seien gemeinsam mit der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt 112 Verstöße festgestellt und verfolgt worden. „Wir verfolgen diese mit aller Konsequenz, zum Schutze aller Bürgerinnen und Bürger“, so Bauer.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann betont: „Die Maskenpflicht bei Versammlungen ist aufgrund der derzeitigen Entwicklungen dringend notwendig. Wir betrachten die Lage insbesondere hinsichtlich der Ausbreitung der Omikronvariante kritisch.“

Inzidenz in Wolfsburg kratzt an 500er-Marke

Die Corona-Variante ist auch in Wolfsburg auf dem Vormarsch, darauf weisen die hohen Infektionszahlen hin. Seit mehreren Tagen kratzt die Inzidenz in der VW-Stadt an der 500er-Marke. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 477,2. Die Maskenpflicht für Versammlungen sei daher dringend geboten, weil bei Versammlungen häufig nicht gewährleistet werden könne, Abstände einzuhalten.

„Zum Schutze aller Wolfsburgerinnen und Wolfsburger appelliere ich mit aller Deutlichkeit an alle Teilnehmenden, sich an die Regelungen zu halten und insbesondere eine Maske mit entsprechendem Schutzniveau bei Versammlungen, ganz gleich ob angemeldet oder unangemeldet, zu tragen“, so Weilmann weiter.

Polizei steht mit Stadt in engem Austausch

Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, sagt: „Wir sind mit der Stadt Wolfsburg zur Corona-Lage und natürlich auch zu den Versammlungen im Stadtgebiet im regelmäßigen engen Austausch. Wir reflektieren dabei die Entwicklungen und werden gegebenenfalls notwendige Anpassungen gemeinsam mit der Stadt erörtern.“ Verstöße gegen bestehende Regelungen würden mit mit aller Konsequenz geahndet.

Als sogenannte Weihnachts- und Neujahrsruhe hat sie angefangen, nun wurden die Corona-Sonderregeln in Niedersachsen als Winterruhe verlängert – und zwar bis zum 2. Februar. Welche Regeln aktuell gelten, hat die Stadt Wolfsburg zusammengefasst unter www.wolfsburg.de/regelungen

