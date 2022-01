Fünf Fahrräder in Wolfsburg gestohlen: War es eine Bande?

Sind es dieselben Täter? Innerhalb von vier Tagen wurden in Wolfsburg drei E-Bikes und zwei Fahrräder gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Hinweise auf einen Tatzusammenhang liegen ihr derzeit zwar nicht vor. Aber die Ermittlungen dauern an.

Der erste Diebstahl ereignete sich am Samstag in der Porschestraße Ecke Pestalozziallee. Vormittags schloss der Eigentümer sein vier Monate altes, schwarzes E-Bike der Marke Telefunken an einen Fahrradständer unter den weißen Treppen eines Pavillons. Als er gegen 19.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Bike gestohlen worden war.

Aus einem Gartenhaus wurden gleich drei Räder gestohlen

Im Bereich des Schillerteichs wurde ein schwarzes E-Bike der Marke Kalkhoff aus einer Tiefgarage in der Straße Am Mühlengraben gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Zweirad am frühen Samstagabend in einer Parkbucht an die Wand gekettet. Als er es am Montagabend wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Neuen Straße in Heiligendorf ein und entwendeten ein E-Bike der Marke Prophete sowie zudem zwei Trekkingräder der Marke KTM.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, sich für hochwertige Fahrradschlösser zur Sicherung zu entscheiden, um den Tätern den Diebstahl so gut es geht zu erschweren und im besten Fall unmöglich zu machen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib der Zweiräder geben können, sollen sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Nummer (05361) 46460 melden.

red

