Neue Ideen für den Billen-Pavillon in Wolfsburg

Zwölf Studierende am Studiengang Innenarchitektur der Hochschule Hannover haben sich auf Einladung der Stadt Wolfsburg mit der Zukunft des Billen-Pavillons auseinandergesetzt. Professorin Suzanne Koechert und Nicole Froberg, Leiterin des Fachgebiets Denkmalschutz und Baukultur in Wolfsburg, hatten die fiktive Aufgabe formuliert, eine gemischte Nutzung für Gastronomie, Büro und Kultur zu planen, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt.

Bis zum 20. Februar werden die Arbeiten im Alvar-Aalto-Kulturhaus gezeigt

Das Forum Architektur macht jetzt die Ergebnisse sichtbar: Bis zum 20. Februar werden die Arbeiten wechselnd in einer Schaufensterausstellung im Alvar-Aalto-Kulturhaus, Porschestraße 51, gezeigt. Darüber hinaus erläutern die Studierenden ihre Entwürfe am Donnerstag, 17. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr in einer digitalen Präsentation, an der auch Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide teilnehmen wird. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an forum.architektur@stadt.wolfsburg.de.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Leerstand seit dem Rückzug des Unternehmens Naturstein Billen 2010 hat inzwischen Spuren hinterlassen. Seit zehn Jahren steht das Gebäude aufgrund seiner Gestaltung und der stadtgeschichtlichen Bedeutung des Unternehmens unter Denkmalschutz. Foto: Helge Landmann / regios24

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Naturstein Billen am Wolfsburger Maybachweg entstand 1959 nach dem Vorbild des Barcelona-Pavillons von Ludwig Mies van der Rohe als transparente und lichtdurchflutete Architektur aus Stahl, Glas und herausragenden Natursteinelementen. Seit zehn Jahren steht das Gebäude aufgrund seiner Gestaltung und der stadtgeschichtlichen Bedeutung des Unternehmens unter Denkmalschutz.

Im Zusammenspiel mit den Neubauten gibt es vielleicht die Chance einer Revitalisierung

Der Leerstand seit dem Rückzug des Unternehmens 2010 hat inzwischen Spuren hinterlassen; gesucht wird eine neue Nutzung. 2019 hatte der privat initiierte „Billen-Kultursommer“ vier Wochen lang das Gebäude mit Ausstellungen und Veranstaltungen bespielt. Fast 1000 Besucherinnen und Besucher ließen sich damals von den besonderen Räumen überzeugen und diskutierten Möglichkeiten einer kulturellen Nutzung. Seit 2020 wird der Pavillon zwischengenutzt als Baustellenbüro für die Umsetzung des Berliner Hauses, eines Büro- und Hotelkomplexes in unmittelbarer Nachbarschaft. „Durch den neuen Hotel- und Bürostandort und die zunehmende Veränderung des umgebenden Gewerbegebiets wandelt sich aktuell der Charakter des Orts und bietet im Zusammenspiel mit den Neubauten vielleicht die Chance für eine Revitalisierung“, erläutert Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. „Wir sind von einer kombinierten Nutzung ausgegangen, die einzeln betrieben werden kann, sich aber sinnvoll ergänzt“, stellt Suzanne Koechert dar. Der Schwerpunkt lag auf der Gastronomieplanung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de