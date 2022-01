Passantin findet in Wolfsburg Betrunkene mit Verletzungen

Am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr stellte eine Passantin am Fahrbahnrand der Kreisstraße 46 in der Kurve zwischen Kästorf und Warmenau eine verletzte 55-Jährige am Steuer eines beschädigten Opel Corsa fest. (Symbolfoto)

Am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr stellte eine Passantin am Fahrbahnrand der Kreisstraße 46 in der Kurve zwischen Kästorf und Warmenau eine verletzte 55-Jährige am Steuer eines beschädigten Opel Corsa fest. Der Opel Corsa habe einen platten Reifen und eine beschädigte Felge gehabt, heißt es in der Mitteilung der Polizei Wolfsburg. Die eingesetzten Polizisten hätten zunächst keinen Verkehrsunfallort ausfindig machen können, der zu den Beschädigungen an dem Auto passen könnte.

Die Betrunkene muss sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen

Ein Atemalkoholtest bei der Frau habe einen Wert von 3,38 Promille ergeben. Die Betroffene habe aufgrund der Alkoholisierung nur wenige Angaben zum Sachverhalt machen können. Die Betrunkene müsse sich zunächst einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Der Führerschein sei vorläufig sichergestellt worden. Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646-0 zu melden.

Dieb bestiehlt 73-Jährige im Supermarkt am Laagberg

Eine weitere Meldung kommt von der Polizei. Am Samstagnachmittag erledigte eine 73-jährige Seniorin in einem Supermarkt am Laagberg ihre Einkäufe. Als sich die Frau zu einer Kühltruhe gedreht habe, habe sich ein Mann unvermittelt von hinten genähert und in ihre geöffnete Handtasche gegriffen, teilt die Polizei Wolfsburg mit. Der Täter habe ihre Geldbörse mit einer Bargeldsumme im zweistelligen Bereich gestohlen. Das Geschehen habe über die Videoüberwachung im Markt verfolgt werden können. Der Täter habe durch die Mitarbeiter des Marktes zunächst verfolgt, aber letztendlich nicht mehr gestellt werden können.

Gleich sechs ähnliche Taschendiebstähle von unbekannten Tätern gab es nach Angaben der Polizei in den vergangenen drei Tagen im Wolfsburger Stadtgebiet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei allen Taten um die gleichen Täter handele, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05361) 4646-0 zu melden.

