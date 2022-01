Polizei Wolfsburger Hochring: Einbrecher scheitern an Kiosk-Tür

Die Polizei Wolfsburg sucht Unbekannte, die erfolglos versucht haben, in einen Kiosk am Hochring einzubrechen.

Wolfsburg. In der Nacht zu Dienstag wollten Unbekannte in einen Kiosk am Wolfsburger Hochring einsteigen. Die Polizei hofft auf Zeugen.