In Paris hat eine neuartige Pizzeria eröffnet, die mit einem besonderen Clou aufwarten kann: In der Schauküche arbeiten ausschließlich Roboter. IMAGES AND SOUNDBITE

Gastronomie in Wolfsburg Leserumfrage: Wo gibt es in Wolfsburg die beste Pizza?

Die erste Pizza hatte der Legende nach Pizzaiolo Raffaele Esposito im Jahr 1889 in Neapel gebacken. Diese sollte er auf Geheiß von König Umberto I. dessen Frau Margherita servieren. Belegt mit grünem Basilikum, weißem Mozzarella und roten Tomaten symbolisierte sie die Farben der italienischen Flagge. Die Pizza Margherita zählt bis heute zu den beliebtesten Varianten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der italienische Klassiker auch in Europa bekannt, durch Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen. Mit dem Eintreffen Tausender Italiener in Wolfsburg in den 1960er-Jahren etablierte sich das Nationalgericht nach und nach auch in der VW-Stadt. Pizza gehört inzwischen zu Wolfsburg wie Volkswagen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ob hauchdünner Boden oder dicker Rand, knusprig oder fluffig, mit klassischem oder ausgefallenem Belag: Pizza gibt es in unzähligen Varianten und für jeden Geschmack. Wer in Wolfsburg Pizza essen möchte, der findet eine große Auswahl an italienischen Restaurants, Imbissständen und Lieferdiensten, die die belegten Scheiben sogar bis an die Haustüre liefern.

Schreiben Sie uns: Wo schmeckt die Pizza in Wolfsburg am besten?

Doch wo schmeckt die Pizza in Wolfsburg am besten? Wo knetet der Pizzabäcker den besten Teig? Wir suchen die Favoriten unserer Leserinnen und Leser – ganz egal ob neapolitanisch oder römisch, vegetarisch oder vegan. Welche Pizzerien im Stadtgebiet können Sie empfehlen? Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen mit einer kurzen Begründung an: redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Weil uns die Auswahl sicherlich nicht leicht fallen wird, wollen wir die am häufigsten genannten Favoriten unserer Leserinnen und Leser in ein paar Tagen zur ultimativen Wahl stellen. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Lesen Sie auch zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de