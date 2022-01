Vier Fälle: Taschendiebe machen Wolfsburg unsicher

Taschendiebe sind in Wolfsburg und Umgebung unterwegs, warnt die Polizei. Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag wurden gleich vier Senioren in Opfer von Taschendieben. In zwei Fällen wurde im Anschluss Geld von einem Bankautomaten abgehoben.

Eine 69-jährige Seniorin war am Dienstagmittag zum Einkaufen in einen Discounter in der Straße Mühlenkamp in Fallersleben. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche entwendet worden war.

Der Täter nahm bereits Kontoabbuchungen vor

Kurze Zeit später war ein 75-jähriger Vorsfelder in einem Discounter in der Straße An der Meine einkaufen. An der Kasse bezahlte er seine Einkäufe und fuhr nach Hause. Erst am Mittwochmorgen bemerkte er das Fehlen seines Portemonnaies. Als der Senior seine EC-Karte bei seiner Bank sperren lassen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte bereits Abbuchungen von seinem Konto vorgenommen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dem 75-Jährigen die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden, als dieser den Einkaufswagen zurückbrachte.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Eine dritte Tat ereignete sich am Mittwochmittag am Detmeroder Markt. Die 81-Jährige ging mit ihrem Einkaufstrolley über einen Parkplatz, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der nach dem Weg zum Krankenhaus fragte und sie bat, ihm mit einer Karte auf seinem Smartphone zu helfen. Die Seniorin entgegnete, ihm nicht helfen zu können, und wandte sich ab. Wenig später bemerkte sie den Diebstahl ihres Stoffbeutels aus dem Trolley, in dem sich ihre Geldbörse befand. Daraufhin ließ sie ihre Karte sperren und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten erschien ein älterer Herr an der Wohnanschrift der 81-Jährigen, der den Stoffbeutel mit der Geldbörse bei sich trug. Der Zeuge hatte beides auf dem Parkplatz gefunden. Bei einem Blick in das Portemonnaie stellte die Seniorin jedoch fest, dass ihr Bargeld sowie ihre EC-Karte fehlten.

Älterer Mann wird im Fahrstuhl angesprochen

Zu einem besonders perfiden Diebstahl kam es nur wenige Stunden später in einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im Sachsenring. Ein älterer, offensichtlich gesundheitlich stark beeinträchtigter Mann hatte zuvor eine höhere Summe Bargeld abgehoben. Im Fahrstuhl sprach ihn ein etwa 30-jähriger und 1,75 Meter großer Mann mit dunklen, welligen Haaren an und gab vor, ihm zehn Euro schenken zu wollen. Der Senior ging nicht darauf ein. In seiner Wohnung fiel ihm auf, dass seine Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden war. Auch seine zweite Geldbörse aus einer Schultertasche fehlte.

Die Polizei möchte dringend darauf hinweisen, Geldbörsen möglichst in einer geschlossenen Innentasche oder in einer geschlossenen Tasche aufzubewahren. Des Weiteren sollten Taschen nicht unbeaufsichtigt sein, und erhöhte Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Unbekannte die Nähe suchen. In vielen Fällen handelt es sich um Ablenkungsmanöver, und der Täter selbst oder ein Komplize nutzt die Unaufmerksamkeit zum Diebstahl.

red

