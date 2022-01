Erste Kurse im Wolfsburger Medizin-Campus gestartet

Praxisbezogener Unterricht am Krankenbett, in Lehrveranstaltungen und Gruppen – mit diesen Inhalten starteten für 20 Medizin-Studierende der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) die ersten Untersuchungskurse am neuen MedizinCampus Wolfsburg. Beim Startschuss für den neuen Ausbildungsstandort der UMG wurden sie in ihrem ersten klinischen Semester zwei Wochen lang von Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachabteilungen des Wolfsburger Klinikums begleitet, wie es in einer Mitteilung heißt. Diese vermittelten ihnen praktische Ausbildungsinhalte sowie ärztliche Basisfertigkeiten.

„Wir haben nach dem Abschluss der ersten Untersuchungskurse sowohl von den Studierenden als auch von den Lehrenden ein durchweg positives Feedback erhalten und sind mit dem Start des MedizinCampus Wolfsburg überaus zufrieden“, zog Prof. Dr. med. Martin Oppermann, stellvertretender Studiendekan der Medizinischen Fakultät an der UMG, nach dem zweiwöchigen Aufenthalt der Studierenden am neuen UMG-Lehrstandort eine positive Bilanz.

Ärztlicher Direktor zeigt sich in Feedbackrunde angetan

Besonders angetan von der guten und effektiven Zusammenarbeit mit den Studierenden zeigte sich in einer Feedbackrunde auch der Ärztliche Direktor des Wolfsburger Klinikums, Prof. Dr. med. Nils Homann: „Alle Lehrenden haben die neuen Herausforderungen des MedizinCampus Wolfsburg hervorragend angenommen und waren mit großem Spaß und viel Eifer dabei, um den Studierenden im ersten Untersuchungskurs am neuen UMG-Lehrstandort so viele theoretische und praktische Inhalte wie möglich zu vermitteln.“

Trotz eines engagierten Zeitplans im Vorfeld, sei es sehr gut gelungen, die Studierenden in den Klinikalltag und die Abläufe im Wolfsburger Klinikum zu integrieren, ergänzt Wolfsburgs Klinikumsdezernentin Monika Müller: „Die spürbare Begeisterung bei allen Beteiligten zeigt, dass mit diesen gemeinsamen Tagen die Basis dafür geschaffen wurde, um in Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen Wolfsburg als neuen Studienstandort für Medizin schrittweise auszubauen.“

Vorsitzende des Klinikumsausschusses lobt großes Engagement

Die Vorsitzende des Klinikumsausschusses, Dr. Ursula Partzsch-Asamoah dankte insbesondere den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen des Klinikums Wolfsburg: „Es freut es uns sehr, dass unsere Ärztinnen und Ärzte im Klinikum diese Kooperation mit der UMG mit großem Engagement mit Leben füllen und den Studierenden mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur Seite stehen.“ „Dieser Einsatz, und auch der Einsatz aller weiteren Kolleginnen und Kollegen im Klinikum, die die Untersuchungskurse planen, sind wichtiger Bestandteil dieses Projekts und Voraussetzung dafür, dass wir mit unserem Klinikum einen großen Beitrag für die Ausbildung von Medizinern leisten können“, fügt Detlef Barth, stellvertretender Vorsitzender des Klinikumsausschusses, hinzu.

Nach dieser Premiere erwartet das Klinikum Wolfsburg im kommenden Semester weitere Studierende aus Göttingen zu Untersuchungskursen am neuen Lehrcampus der UMG. Die genauen Details werden noch abgestimmt.

Wolfsburger Klinikum ist zweiter klinischer Ausbildungsstandort der Uni Göttingen

Die UMG und die Stadt Wolfsburg hatten kürzlich den Kooperationsvertrag für einen zweiten klinischen Ausbildungsstandort der UMG – den MedizinCampus Wolfsburg (MCW) - unterzeichnet. Mit der Errichtung des neuen Lehrcampus am Klinikum Wolfsburg sollen die klinischen Ausbildungskapazitäten der UMG ausgebaut werden. Die UMG verlagert künftig ausgewählte, patientennahe Lehrveranstaltungen (Unterricht am Krankenbett) nach Wolfsburg. Mit Hilfe dieser zusätzlichen klinischen Ausbildungskapazitäten werden perspektivisch rund 60 Teilstudienplätze der Medizinischen Fakultät im Bereich Humanmedizin in Vollstudienplätze umgewandelt.

