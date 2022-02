Wolfsburg investiert 415.000 Euro in den Kampf gegen Corona

118 mobile Luftreinigungsgeräte im Wert von insgesamt 415.000 Euro hat die Stadt Wolfsburg für Schulen und Kindertageseinrichtungen angeschafft, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Auslieferung sei bis Mitte Dezember 2021 erfolgt – alle gelieferten Geräte seien nun im Einsatz.

90 Luftreinigungsgeräte für 43 Kita-Standorte und 28 Geräte für elf Schulstandorte

Ziel der Geräte sei es, die Gefahr einer Ansteckung in schlecht zu lüftenden Räumen zu verringern. Der Bedarf an mobilen Luftreinigungsgeräten in Schulen und Kitas sei im vergangenen Jahr durch die Geschäftsbereiche Schule und Hochbau bei gemeinsamen Begehungen der städtischen Gebäude festgestellt worden. Zusätzlich seien in Schlafräumen in Kindertageseinrichtungen in städtischer und fremder Trägerschaft unabhängig von den Lüftungsmöglichkeiten mobile Luftreinigungsgeräte aufgestellt worden.

Die Geräte eignen sich für Räume mit Fenstern, die sich nur kippen, aber nicht ganz öffnen lassen

Der Gesamtbedarf nach Angaben der Stadt: 90 Luftreinigungsgeräte für 43 Kita-Standorte und 28 Geräte für elf Schulstandorte, die im August und September 2021 bestellt worden seien. Grundlage für die Beschaffung sei die Empfehlung des Umweltbundesamtes, Räume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten mit solchen Geräten auszustatten. Dazu gehörten zum Beispiel Räume mit Fenstern, die sich nur kippen, aber nicht ganz öffnen lassen.

Auch eine Untersuchung der Fakultät Versorgungstechnik der Ostfalia-Hochschule im vergangenen Jahr habe ergeben, dass das Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern eine deutlich bessere Lüftungseffizienz biete und daher den Luftreinigungsgeräten vorzuziehen sei. Die Geräte saugten die Raumluft über Zuluftschlitze an der Geräteunterseite an. Diese durchströme ein Filtersystem und werde durch einen Abströmkanal mit Diffusor wieder im Raum verteilt. Die Filtereffizienz betrage mindestens 99,995 Prozent aller Partikel inklusive Bakterien und Viren. Das Gerät sei mit einem Schalldämmsystem ausgestattet.

