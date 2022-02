Wolfsburg. Kurz vor 6 Uhr am Samstagmorgen schlägt der Blitz in eine Doppelhaushälfte am Laagberg ein. Warum die Bewohner und ihre Katze großes Glück hatten.

Gewitter am frühen Morgen

Gewitter am frühen Morgen Heftiger Blitzschlag setzt Dachstuhl in Wolfsburg in Brand

Aufgrund eines Blitzeinschlags kam es am Samstagmorgen zu einem Feuer im Bereich des Daches einer Doppelhaushälfte am Laagberg. Um 5.52 Uhr rückte zunächst der Löschzug der Berufsfeuerwehr in die Breslauer Straße aus. Noch während der Anfahrt unternahm der Bewohner des Hauses erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher.

Allerdings hatten die eigenen Versuche, das Feuer zu löschen, nur mäßigen Erfolg, wie Pressesprecher Daniel Lieske von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg am Samstagmittag in einer Pressemitteilung berichte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zusätzlich zur Drehleiter der Berufsfeuerwehr wurde noch die aus Fallersleben alarmiert

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung und kurz nach dem Eintreffen des Löschzuges der Wolfsburger

Der Dachstuhl der Doppelhaushälfte in der Breslauer Straße hatte kurz vor 6 Uhr Feuer gefangen. Foto: Feuerwehr Wolfsburg

Berufsfeuerwehr wurde nach erster Erkundung die Alarmstufe auf „Feuer 3“ erhöht. Alarmiert wurden eine weitere Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sowie Stadtbrandmeister Jörg Deuter.

„Einsatzleiter Sebastian Neuwirth von der Berufsfeuerwehr schickte zwei Trupps unter Atemschutz mit C-Rohr ins Gebäude und einen weiteren Trupp in die angeschlossene Doppelhaushälfte, um sicherzustellen, dass sich das Feuer hierhin nicht ausbreitete“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Mit der Drehleiter wurde das Dach von außen geöffnet, Dachziegel herausgenommen, um an den Brandherd zu gelangen. Neben Wasser kam auch Schaum als Netzmittel zum Einsatz, um einen besseren Löscherfolg zu erzielen.

Keine Verletzten – und Feuerwehr rettete Katze der Familie aus dem Haus

„Die Bewohner wurden während der Löscharbeiten vom Rettungsdienst betreut und kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Auch nicht die Katze, welche sich im Gebäude befand und durch die Feuerwehr gerettet wurde“, gab der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr bekannt.

„Frühes und schnelles Eintreffen war Gold wert“, bilanzierter Einsatzleiter Sebastian Neuwirth von der

Um an die Flammen besser heranzukommen, öffneten die Einsatzkräfte den Dachstuhl, indem sie Dachziegel entfernten. Foto: Feuerwehr Wolfsburg

Berufsfeuerwehr, nachdem das Feuer um 6.38 Uhr bereits unter Kontrolle war und die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten begonnen hatte. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um versteckte Glutnester aufzuspüren.

Brandhaus weitestgehend bewohnbar, aber hoher Sachschaden

Feuer aus hieß es dann um 6.56 Uhr: Nach einer guten Stunde war der Brand gelöscht, die Einsatzkräfte übergaben die Einsatzstelle an den Eigentümer. Das Nachbarhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die betroffene Doppelhaushälfte ist bis auf das Obergeschoss wieder bewohnbar, hieß es seitens der Feuerwehr. Die Schadenssumme bezifferte der Einsatzleiter auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Laut Pressemitteilung von der Leitstelle der Wolfsburger Polizei entstand nach ersten Schätzungen ein Gebäudeschaden von zirka 50.000 Euro. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr war die Breslauer Straße in dem betroffenen Bereich komplett für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de