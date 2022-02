Wolfsburg: Auto nimmt Linienbus die Vorfahrt – zwei Verletzte

Am Nordkopf wäre es vergangene Woche fast zum Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Kleinwagen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall. (Symbolbild)

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagabend gegen 19.40 Uhr am Nordkopf ereignet hat und bei der zwei Personen verletzt wurden.

Nach Aussagen von Beteiligten und bisherigen Zeugen befuhr der 52 Jahre alte Busfahrer mit seinem Gefährt die Heßlinger Straße in Richtung Porschestraße und wollte in Höhe des ZOB nach links einbiegen. Zeitgleich fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer mit einem dunklen Kleinwagen auf der Heßlinger Straße geradeaus in Richtung Berliner Brücke – ungebremst, ohne auf das Stoppschild zu achten.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrgäste werden durch Vollbremsung zu Boden geschleudert – zwei müssen ins Klinikum

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer „geistesgegenwärtig“ sofort eine Vollbremsung ein, berichtet die Polizei. Dadurch wurden zwei Businsassen auf den Boden geschleudert. Sie verletzten sich und mussten zur weiteren Behandlung ins Wolfsburger Klinikum gebracht werden.

Der Autofahrer wiederum setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Die Wolfsburger Beamten hoffen nun darauf, dass Passanten am ZOB oder am Nordkopf den Vorfall bemerkt haben und Hinweise zu dem dunklen Kleinwagen geben können. Zeugen sollen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße melden, Rufnummer (05361) 46460.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de