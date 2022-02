Wolfsburg. Die Polizei vermerkte am Montag fünf Taschendiebstähle. Die Täter waren in Fallersleben, in der Innenstadt und am Eichelkamp aktiv.

Handtaschendiebe trieben am Montag ihr Unwesen in Wolfsburg. Die Polizei beschreibt, wie die Täter vorgingen – und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild)

Polizeibericht Wolfsburg Diebstähle in Wolfsburger Supermärkten: So gehen die Täter vor

Die Wolfsburger Polizei berichtet von einer Reihe an Diebstählen, die sich am Montag im gesamten Stadtgebiet zugetragen haben: Innerhalb von vier Stunden beklauten Handtaschendiebe fünf vorwiegend ältere Passanten in Fallersleben, in der Innenstadt sowie am Eichelkamp – und entkamen unerkannt. In einem Fall hoben die Täter Bargeld ab.

Die Polizei beschreibt die einzelnen Diebstähle so: Am Montagvormittag ging ein 67-jähriger Mann in einen Discounter an der Straße Am Neuen Tor in Fallersleben einkaufen. In der Obst-Abteilung rempelte ein jüngerer Mann den 67-Jährigen an. An der Kasse bemerkte er, dass seine Geldbörse in der Jackentasche fehlte. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren handeln. Der Mann sehe südeuropäisch aus, trug einen Kinnbart, einen olivfarbenen Parka und eine Basecap.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Viertelstunde später, so die Polizei, wurde eine 50-jährige Frau, ebenfalls in Fallersleben, bei ihrem Einkauf in einem Discounter in der Straße Mühlenkamp bestohlen. Erst beim Bezahlen stellte die Frau fest, dass ihr Handy aus der Hosentasche gestohlen worden war. Eine Täterbeschreibung konnte sie nicht geben.

Gegen Mittag schlugen Täter in der Innenstadt zu. Eine 79-jährige Wolfsburgerin kaufte in einem Geschäft im Südkopf-Center ein. Auch hier stellte die Frau kurz vor dem Bezahlen fest, dass ihre Brieftasche verschwunden war. Die Frau hatte sie in ihrer äußeren Jackentasche getragen. Sie erinnert sich, dass sie kurz zuvor am Brotstand von einem etwa 40 Jahre alten, großen Mann mit schlanker Statur angerempelt worden war.

Etwas später wurde das Portemonnaie einer 87-Jährigen im gleichen Geschäft gestohlen. Während die ältere Dame im Vorraum des Geschäftes nach einem Einkaufskorb Ausschau hielt, näherte sich ihr ein etwa 25 bis 30 Jahre alter, etwa 180 bis 190 Zentimeter großer, schlanker Mann. Dieser Unbekannte stellte ihr dann einen Einkaufskorb auf ihren Rollator. Auch ihr fehlte wenig später das Portemonnaie.

Wolfsburger Polizei: Niemals PIN-Vermerk in der Geldbörse aufbewahren

Am Montagnachmittag erbeuteten die Handtaschendiebe dann die Geldbörse einer 70-Jährigen, die in einem Discounter in der Breslauer Straße einkaufte. Auch hier bemerkte die Frau den Diebstahl erst an der Kasse. Die Seniorin wurde nach eigenen Angaben weder angesprochen noch angerempelt. Ihr fiel jedoch ein etwa 16 bis 20 Jahre alter schlanker, dunkel gekleideter Mann auf, der sich auffallend in ihrer Nähe aufgehalten und plötzlich sehr schnell den Laden verlassen hatte. Die 70-Jährige machte sich umgehend auf den Weg, um ihre EC-Karte bei ihrer Bank sperren zu lassen. Hier wurde ihr mitgeteilt, dass es bereits drei Abbuchungen gegeben hat. „Unglücklicherweise hatte die Seniorin ihre PIN in der Geldbörse aufbewahrt“, schreibt die Wolfsburger Polizei.

Die Polizei gibt den dringenden Hinweis, unter keinen Umständen die PIN in dem Portemonnaie oder der Brieftasche aufzubewahren. Es wird zudem eindringlich empfohlen, die Geldbörse in einer Innentasche der Jacke zu tragen. Wenn die Geldbörse dennoch in einer Handtasche aufbewahrt wird, sollte darauf geachtet werden, dass der Reißverschluss der Tasche geschlossen ist und die Tasche ganz dicht am Körper getragen wird.

Sollten Unbekannte plötzlich sehr nahe kommen, sei besondere Vorsicht geboten. Im Einzelfall sei es ratsam, diese Personen anzusprechen und Umstehende um Unterstützung zu bitten. „Leider sind zunehmend ältere Menschen in den Fokus der Täter geraten.“ Die Polizei bittet deshalb, immer wieder Gespräche mit älteren Angehörigen zu führen, um sie vor den Maschen der Taschendiebe zu warnen.

Hinweise zu den Diebstählen oder den Tätern nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460 entgegen.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de