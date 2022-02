Fall Monti: kein Strafverfahren gegen Halter

Tierfreunde sind entsetzt. Ein gerade einmal zehn Monate alter Mischlingsrüde – Monti – soll am Montag von einer Gruppe Jugendlicher totgetrampelt worden sein – am helllichten Tag an der Unterführung am Schillerteich. Der Fall wurde über Beiträge in den sozialen Medien öffentlich gemacht. In die kollektive Trauer um das unschuldige Tier mischte sich bald ungezügelte Wut auf die mutmaßlichen Täter. Viele Fragen in diesem Fall bleiben allerdings noch unbeantwortet.

Trauer um toten Wolfsburger Hund

„Heute wurde der Hund meiner Tochter beim Spaziergang in Wolfsburg am VW-Bad von Unbekannten so getreten, dass er an den Verletzungen gestorben ist“, teilte am Montag der Vater der Halterin von Monti bei Instagram mit. „Ich mache hiermit einen öffentlichen Aufruf, ob jemand es gesehen oder mitbekommen hat? Damit solche Verbrecher und Mörder zur Rechenschaft gezogen werden.“ Er verabschiedete sich: „R.I.P. Monti und schlaf schön.“ Dieser Post wurde hundertfach kommentiert, Bekannte der Familie teilten in den sozialen Medien weitere Beiträge. Selbst Fernsehsender wurden auf das tragische Tierschicksal aus Wolfsburg aufmerksam.

Halter erstatteten Anzeige

Unsere Redaktion wartete mit dem Bericht über diesen Fall ab, ehe die Bestätigung durch die Polizei vorlag. Sprecherin Melanie aus dem Bruch erklärte dann am Mittwoch, dass der Halter am Dienstag – also einen Tag nach dem Tod des Tieres – online Anzeige erstattet hatte. „Wir ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.“ Zum Fall und den laufenden Ermittlungen konnte sie noch keine Angaben machen.

Unsere Redaktion ersuchte am Mittwoch mehrmals das Halterpärchen um eine Stellungnahme. Es lehnte das Gespräch ab.

Das Veterinäramt kennt Monti angeblich

Wie unsere Zeitung erfuhr, war Monti dem Veterinäramt der Stadt Wolfsburg angeblich schon bekannt. Die Haltung des Hundes soll schon seit Februar überwacht worden sein.

Bislang gibt es allerdings keine Hinweise, dass dies mit Montis Tod in Verbindung steht. Nach Informationen unserer Zeitung wurde Monti am Mittwoch obduziert. Auf unsere Nachfrage hin äußerte sich die Stadtverwaltung am Mittwoch nicht.

Der Hundehalter verwies unserer Zeitung gegenüber lediglich auf einen Zeitungsartikel, der Mittwoch erschienen war. Darin hatte er berichtet, dass sechs maskierte Jugendliche sich in der Unterführung auf Monti gestürzt hätten. „Ich hatte keine Chance, ihn zu beschützen“, wird er in dem Bericht zitiert. Er habe sich auf den Hund geworfen und sei weggezogen worden. Als die Angreifer geflohen seien, habe er das schwer verletzte Tier nach Hause getragen, wo es dann gestorben sei. In einem anderen Artikel wehrt er sich: „Ich habe das Gefühl, dass es Zweifler gibt, die glauben, ich hätte meinen Hund selber umgebracht. Das würde ich nie tun. Ich liebe Tiere.“ Das Veterinäramt habe Montis Gewicht beanstandet, doch er habe seitdem zugenommen.

