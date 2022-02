Einbrüche in Vorsfelde: Wolfsburger Polizei sucht nach Zeugen

Wolfsburg. Am Blankenburger Ring scheiterten Unbekannte am Dienstag an der Terassentür, in der Marienborner Straße gelangten sie in eine Wohnung.

Einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus und einen vollendeten Einbruch in eine Wohnung im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde hat die Polizei im Laufe des Dienstags verzeichnet.

Zwischen 15.20 Uhr und 21.30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus am Blankenburger Ring einzubrechen. Die Täter versuchten mehrfach, die Terrassentür an der Rückseite des Hauses gewaltsam zu öffnen. Diese hielt jedoch stand, sodass die Eindringlinge von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt flüchteten. Der angerichtete Schaden an der Tür dürfte sich laut Polizei auf mindestens 500 Euro belaufen.

Vermutlich dieselben Täter brechen wenige Meter weiter erfolgreich in Wohnung ein

Nur wenige Meter weiter in der Marienborner Straße begaben sich „wahrscheinlich dieselben Täter“ ebenso an die Rückseite eines Mehrfamilienhauses und öffneten zwischen 7.30 Uhr und 18.25 Uhr gewaltsam das Fenster einer Erdgeschosswohnung. Durch dieses stiegen sie in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach sich lohnender Beute. Ob sie dabei etwas erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, würden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, so die Polizei.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde – erreichbar unter (05361) 46460. Schon am Montagabend registrierte die Polizei einen Einbruch in Vorsfelde, am Wochenende gleich drei Einbrüche im Stadtgebiet.

