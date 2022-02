Wolfsburger Rat beschließt neues Impfzentrum

Wolfsburg. Das Impfangebot im Congress-Park ersetzt die Impfangebote in der City-Galerie und im Fanhaus des VfL – beide werden zum 31. März eingestellt.

Im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung beschloss der Rat der Stadt Wolfsburg einstimmig den Aufbau eines Impfzentrums in der „Blackbox“ des Congress-Parks Wolfsburg und beauftragte die Verwaltung damit, alle dafür notwendigen Schritte einzuleiten. Das teilt die Stadt mit. Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Die hohen Impfquoten der Stadt Wolfsburg liegen über denen von Bund und Land. Sie zeigen also, dass die Wolfsburger Bevölkerung das vorhandene Impfangebot gut annimmt. Wir werden mit dem neuen Impfzentrum im Congress-Park noch besser auf die Bedarfe unserer Bürgerinnen und Bürger reagieren können. Die Impfung ist und bleibt das wirksamste Mittel in der Bewältigung der Pandemie.“

„In der Summe bedeutet dies, dass weiterhin von einem deutlichen Impfbedarf auszugehen ist“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotz derzeit eher nachlassender Impfzahlen sei ein stationäres Angebot zukunftsorientiert erforderlich, denn zu den noch ausstehenden Impfungen mit einem gegen die Virusvariante Omikron wirksamen neuen Impfstoff kämen die Impfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax und die zweite Boosterimpfung, die bereits für besonders gefährdete beziehungsweise exponierte Personen empfohlen werde. „In der Summe bedeutet dies, dass weiterhin von einem deutlichen Impfbedarf auszugehen ist“, verdeutlicht Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Das neue Impfzentrum soll höchsten medizinischen Qualitätsanforderungen genügen, angesichts der rasch wechselnden Lagen in dieser Pandemie aber auch maximal flexibel sein.

Die Räumlichkeiten ermöglichen eine Auslastung von bis zu 1000 Impfungen täglich

Die Organisation der Impfangebote in einem leistungsfähigen Impfzentrum, wie es im Congress-Park vorgesehen sei, biete entscheidende Vorteile gegenüber dem jetzigen Angebot mit einer räumlich beengten Koordinationsstelle und ungünstig positionierten Lagerungsräumen im Gesundheitsamt sowie der in ihrer Leistungsfähigkeit limitierten Impfstraße in der City-Galerie. Im neuen Impfzentrum im Congress-Park werde aufgrund der räumlichen Verknüpfung von Lagerung, Aufbereitung und Verabreichung der Impfstoffe und der dazugehörenden Organisation und Verwaltung eine bestmögliche Qualitätssicherung der Impfleistung erzielt, heißt es seitens der Stadt. Die Räumlichkeiten ermöglichten eine Auslastung von bis zu 1000 Impfungen täglich.

Das neue Angebot ist zunächst bis Ende des Jahres geplant

Das Impfangebot im Congress-Park soll sich dabei an Personen aller Altersgruppen ab fünf Jahren richten, die derzeit nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission eine Corona-Schutzimpfung erhalten können. Sobald beispielsweise auch für Kinder unter fünf Jahren eine Empfehlung erfolge, könnten auch diese einbezogen werden. Auch der Einsatz der Mobilen Teams werde aus dem Congress-Park gesteuert, dies sei aus der City-Galerie infolge des geringen Raumangebotes nicht möglich. Die Leistungen des niederschwelligen Impfens oder des stationären Impfens könnten mit hoher Flexibilität gestaltet und dem jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Das Impfangebot im Congress-Park ersetze die Impfangebote in der City-Galerie und im Fanhaus des VfL Wolfsburg – beide sollen zum 31. März eingestellt werden. Das neue Angebot sei zunächst bis Ende des Jahres geplant, wobei auf veränderte Nachfrage zeitnah reagiert werden soll.

Die Kosten für das neue Impfangebot können nach Angaben der Stadt aus den Impfpauschalen des Landes für die Mobilen Teams, die dort dann tätig sein werden, aufgebracht werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de