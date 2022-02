Zahlreiche Einbrüche in Wolfsburger Wohnungen und Geschäfte

Wolfsburg. Die Polizei vermeldet mehrere Einbrüche oder Einbruchsversuche in Wolfsburger Wohnungen und Läden am Wochenende.

Gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche hat es in Wolfsburg am Wochenende gegeben. Betroffen sind Bewohner und Besitzer in Fallersleben, Brackstedt, Hohenstein und Ehmen.

Laut Polizei brachen Unbekannte zwischen Freitagabend, 19.10 Uhr, und Samstagmorgen, 8.25 Uhr, gewaltsam ein Fenster einer Zoohandlung in der Fallersleber Landstraße auf. Aus einem Raum entwenden die Täter einen Tresor mit einem unbekannten Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der zweite Einbruch in ein Hohensteiner Geschäft geschah am frühen Samstagmorgen in der Saarstraße. Hier verschafften sich Unbekannte gegen 4.05 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in einen Kiosk. Dabei entwendeten sie Tabakwaren im vierstelligen Bereich. Danach flüchteten auch sie unerkannt.

Vier versuchte Einbrüche Im Maschhoop

Im Schornsteinfegerweg in Brackstedt wurden die Bewohner gegen 5 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass Unbekannte versucht hatten, mit brachialer Gewalt ihre Hauseingangstür zu öffnen. Diese hielt den Versuchen jedoch stand und die Täter flüchteten.

Lesen Sie auch:

In der Straße Im Maschhoop in Ehmen schlugen die Täter gleich viermal zu: Zwischen 1 Uhr und um 3 Uhr wurden Hausbesitzer ebenfalls durch Geräusche aufmerksam. Sie schauten nach, entdeckten aber niemanden. Erst am nächsten Morgen stellten sie fest, dass Unbekannte gewaltsam versucht hatten, die Tür zu ihrem Carport zu öffnen. Wenige Meter weiter versuchten die Täter gewaltsam an drei weiteren Häusern die Hauseingangs- in einem Falle auch eine Hintertür zu öffnen, scheiterten jedoch in allen Fällen.

Polizei empfiehlt, Türen stets abzuschließen

Die Polizei hat die Untersuchungen zu allen Fällen aufgenommen. Sie empfiehlt Haus- und Zugangstüren nicht nur einfach so zuzuziehen, sondern stets abzuschließen.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de