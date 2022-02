Autofahrer provoziert und beleidigt Polizisten in Wolfsburg

Wolfsburg. Mehrfach ist ein 25-jähriger an einer Polizisten im Einsatz in Wolfsburg hupend vorbeigefahren. Als sie ihn anhielten, beleidigte er einen Beamten.

Ein 25-jähriger Autofahrer hat eine Polizeistreifeim Einsatz am Dresdener Ring mehrfach durch hupen provoziert. Als die Beamten ihn anhielten, beleidigte er einen von ihnen. Nun drohen ihm laut Polizei ein Bußgeld und eine Strafanzeige.

Eine Polizeistreife hatte am frühen Sonntagmorgen zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr am Dresdener Ring in Höhe der Neubrandenburger Straße einen Einsatz wegen einer Sachbeschädigung. Dieses schien den 25-Jährigen zu belustigen, denn er fuhr mehrfach mit seinem Auto an den Beamten vorbei, wendete und kam laut hupend zurück.

Provokation könnte für Autofahrer teuer werden

Die Beamten schauten sich das Verhalten mehrere male an und stoppten schließlich den 25-Jährigen und befragten ihn nach dem Grund seiner Fahrerei und des lauten Hupens. Der 25-Jährige schien sich keiner Schuld bewusst, ganz im Gegenteil: Er reagierte in aggressiver Weise auf die Fragen des kontrollierenden Beamten und beleidigte diesen.

Laut Polizei bekommt der 25-Jährige Ordnungswidrigkeitenanzeigen, wegen vermeidbarer Abgasbelästigung durch sinnloses Hin- und Herfahren, missbräuchlicher Benutzung der Warneinrichtung und eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Das Verhalten kann den Fahrzeugführer mit insgesamt 100 Euro Bußgeld und 10 bis 30 Tagessätzen wegen Beleidigung teuer zu stehen kommen.

red

