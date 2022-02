Wolfsburg. Erst vergangene Woche ist an der Heinrich-Nordhoff-Straße ein Feuer in einer Parzelle ausgebrochen. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.

Feuerwehr in Wolfsburg Feuerwehr löscht Laubenbrand in Wolfsburger Kleingartenverein

Nachdem es vergangene Woche bereits zu einem Feuer in einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Wolfsburg gekommen war, brannte es am Dienstagabend an der Heinrich-Nordhoff-Straße erneut. Diesmal traf es eine Parzelle im Kleingartenverein, der an die Königsberger Straße angrenzt – von Wolfsburg kommend befindet sich die Laube auf der linken Straßenseite. Die Brandursache ist noch unklar.

Wie die Polizei berichtet, entdeckte eine Zeugin das Feuer und alarmierte gegen 19.20 Uhr Feuerwehr und Polizei. Nur Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort und verschafften sich Zugang zur Parzelle mit der brennenden Gartenlaube. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen brannte die Hütte aus. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Im Inneren zeigt sich das Bild der Zerstörung. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort im Kleingartenverein beschlagnahmt. „Derzeit können die Beamten fahrlässige sowie vorsätzliche Brandstiftung, aber auch einen technischen Defekt nicht ausschließen“, teilt Polizeisprecher Thomas Figge mit. Die Ermittler suchen daher Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise darauf geben können, warum die Gartenlaube in Flammen aufging. Informationen zur Brandursache nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen.

Gibt es einen Zusammenhang?

Ob es einen Zusammenhang zum ersten Laubenbrand gibt, ist noch unklar. Erst am Montag vor einer Woche brannte es im Kleingartenverein Westersieck auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Mittlerweile gehen die Ermittler hier von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Grund zur Sorge bereiteten der Feuerwehr an diesem Einsatzabend in der Gartenlaube gelagerte Gasflaschen. Noch rechtzeitig konnten die Einsatzkräfte zwei elf Kilogramm schwere Gasflaschen wie auch eine 33 Kilogramm schwere Propangasflasche aus dem Schrebergarten bergen.

