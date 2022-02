Längere Straßensperrung bei Heiligendorf kostet Nerven

Der Straßenabschnitt am Heiligendorfer Ortsausgang sieht schon fertig aus. Er bleibt aber gesperrt, weil der Abschnitt vor Barnstorf Probleme macht.

Er hat seiner Verärgerung jüngst im Ortsrat Luft gemacht – und sie ist immer noch herauszuhören: Für Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) ist es ein Unding, was sich die Stadt beim Umgang mit der Vollsperrung vom Ortsausgang Heiligendorf bis nach Barnstorf geleistet hat. Die viele Bürger definitiv noch ein Weilchen nerven wird.

Schon seit Spätsommer ist die Kreisstraße 111 auf dem Abschnitt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Gründe sind die Verkehrsanbindung des Heiligendorfer Baugebiets „Krummer Morgen“ sowie die Fahrbahnsanierung bis hin zum Nachbarort. Doch noch im Frühsommer hatte die Verwaltung vor Beginn der Bauarbeiten im Ortsrat angekündigt, dass die Straßenbaustelle nach spätestens einem halben Jahr erledigt sein sollte. Nun wird’s mehr als sieben Monate dauern.

Plötzlich fast vier Wochen lang keiner mehr auf der Baustelle zu sehen

„Mitte Dezember ging es mit der Sanierung unheimlich schnell“, erinnert sich der Ortsbürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung. „Deckschicht, Markierungen, auch der Asphalt war schon drauf.“ Mehr als die Hälfte des Abschnitts nach Barnstorf sei „bis zum Horizont fertig“ gewesen. Daraufhin habe er beim Straßenbau-Leiter der Stadt gefragt, ob die Fertigstellung früher hinzubekommen sei als zum angekündigten Termin. Meiners: „Er hat mir geschrieben, dass es sehr gut aussieht und es gegebenenfalls Ende Januar so weit sein werde.“

Der Ortsbürgermeister schildert, was er dann plötzlich erlebte: „Von dem Tag an bis Mitte Januar habe ich keinen mehr gesehen auf der Baustelle.“ Als er später dann jemand dort angetroffen habe, habe der zunächst Weihnachten und schlechtes Wetter als Gründe genannt, dann Betriebsruhe.

Dünne Informationspolitik der Stadt zur Straßenvollsperrung

Für Meiners unbegreiflich. „Das kann doch nicht angehen – das scheint im Rathaus niemand nachzuhalten! Ich habe dann den Baudezernenten angerufen.“ Der habe ihm Recht gegeben. Wenige Tage darauf habe er erneut bei der Stadt angerufen und mehr Aufwand auf der Baustelle angemahnt.

Die Informationspolitik der Stadt erinnerte da schon an Salamitaktik: Noch Mitte Dezember schrieb sie in einer Pressemitteilung: „Insgesamt liegt das Projekt im Zeitplan.“ Um sich in derselben Mitteilung selbst zu widersprechen: „Die weiteren Ausbauarbeiten wie das Entfernen des alten Aufbaus, der Neuaufbau der Fahrbahn und später die Pflanzung der Bäume werden im zweiten Abschnitt nach der Winterpause starten.“ Ein Termin wurde nicht genannt, aber Winterende ist bekanntlich erst Ende März.

Beim Ortsbürgermeister häuften sich Beschwerden der Bürger

Doch erst in einer weiteren Mitteilung Anfang Februar rückte die Stadt damit heraus, dass die Straßensperrung deutlich länger dauern wird, weil „der Untergrund in Teilen des 1,6 Kilometer langen zweiten Abschnittes nicht wie erwartet den baulichen Anforderungen entspricht“. Ein Zeitpunkt für das Bauende wurde wieder nicht genannt. „Die Stadt will das Vorhaben aber spätestens bis Ende März abschließen“, hieß es lediglich.

Klar, dass beim Ortsbürgermeister dann Beschwerden aufliefen. „Da kriegt man schon viel Ärger ab“, sagt Meiners. Den gab er jüngst im Ortsrat an die Verwaltung weiter – ebenso wie seinen Unmut über die schlechte Kommunikation der Stadt. „Herr Ballmann von der Straßenbau-Verwaltung wollte uns im Ortsrat weismachen, dass man der Baufirma Winterruhe und dergleichen zugestehen müsste“, berichtete der Ortsbürgermeister. „Aber die Stadt macht nicht ausreichend Druck. Es war einfach zu wenig Personal auf der Baustelle. Und es hat bei der Stadt keinen interessiert.“

Neben Meiners kritisierte im Ortsrat unter andrem auch Detlef Barth (PUG) die mangelhafte Kommunikation in puncto Verzögerung.

