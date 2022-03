Heike Wagner (von links), Henry Kleve, Hendrik Wolf-Doettinchem und Meno Requardt am künftigen Standort des Cafés in den Steimker Gärten.

Gastronomie in Wolfsburg Cadera plant Café in den Steimker Gärten in Wolfsburg

Wolfsburgs älteste Bäckerei Cadera öffnet im Sommer ihre 23. Filiale in den Steimker Gärten, wie die Volkswagen Immobilien Gesellschaft (VWI) mitteilt. Im Zuge der Fertigstellung des zentralen Quartiersplatzes zieht damit auch der Einzelhandel in den neuen Wolfsburger Stadtteil, in dem nach Angaben von VWI inzwischen rund 1000 Bewohner leben und bis 2025 bis zu 3500 Menschen erwartet werden.

„Mit dem Bäcker zieht nun auch das öffentliche Leben in den wachsenden Stadtteil“

Auf einer Fläche von rund 224 Quadratmetern plant Cadera den Verkauf seiner bekannten Brot- und Kuchenspezialitäten sowie den Cafébetrieb im Innen- und Außenbereich. „In Wolfsburg geht man nicht einfach zum Bäcker, in Wolfsburg geht man zu Cadera. Wir freuen uns, eine weitere Filiale an einem attraktiven Standort in Wolfsburg zu eröffnen und in den Steimker Gärten für frische Brötchen vor der Haustür zu sorgen“, sagte Hendrik Wolf-Doettinchem, Geschäftsführer von Cadera.

„Wir sind sehr glücklich, mit Cadera ein echtes Wolfsburger Traditionsunternehmen für die Steimker Gärten begeistern zu können und freuen uns schon auf den ersten Cappuccino am Quartiersplatz. Mit dem Bäcker zieht nun auch das öffentliche Leben in den wachsenden Stadtteil“, sagte VWI-Geschäftsführer Meno Requardt.

Weitere Einzelhandelsflächen in den Steimker Gärten verfügbar

Direkt am zentralen Quartiersplatz entstehe das Promenaden-Carré. Mit insgesamt sieben Einzelhandelsflächen werde hier ein moderner Raum für individuelle Konzepte von Einzelhandel über Dienstleistungen bis hin zu Arztpraxen und Büros geschaffen. Im Erdgeschoss der drei modernen Mehrfamilienhäuser befinden sich die verfügbaren circa 50 bis 400 Quadratmeter großen Flächen, in die parallel auch der zentrale Nahversorger Edeka mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern ziehen soll. Weitere fünf Einzelhandelsflächen zwischen circa 126 und 200 Quadratmetern bieten die Lindenhöfe gegenüber. „Ein zentrales Bäckereicafé ist ein wichtiger Baustein, um die Aufenthaltsqualität in der lebendigen Quartiersmitte der Steimker Gärten sicherzustellen.

Neuer Stadtteil- 855 Menschen leben in den Steimker Gärten

Die Verhandlungen mit einem regionalen Obst- und Gemüsehandel stehen ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Die Attraktivität des neuen Stadtteils wächst mit jedem zusätzlichen Angebot, daher sind wir beispielsweise gerade auf der Suche nach einem passenden Gastronomiekonzept in bester Lage“, sagte Ulrich Sörgel, VWI-Leiter Wohnimmobilien.

red

