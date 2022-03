Wolfsburg. Zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer erwischte die Polizei Wolfsburg am Wochenende. Betrunkener war noch ein Fahrradfahrer, der zuvor gestürzt war.

Wolfsburgs Polizei erwischte am Wochenende einige betrunkene Fahrer (Symbolbild).

Polizeibericht aus Wolfsburg Betrunkene E-Scooter-Fahrer in Wolfsburg, Radfahrer stürzt

Mit diversen betrunkenen Fahrzeugführern hatte die Polizei Wolfsburg am Wochenende zu tun. PKW waren dabei nicht im Spiel, vielmehr kontrollierten die Beamten E-Scooter-Fahrer – und wurden fündig. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streifenwagenbesatzung am Samstag gegen 1.20 Uhr am Allerpark ein E-Scooter auf.

Die Beamten kontrollierten den 18-jährigen Fahrer, der auch zugab, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Der freiwillige Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,33 Promille. Die Beamten nahmen den jungen Mann zur genaueren Alkoholbestimmung mit zur Dienststelle und untersagten die Weiterfahrt.

Betrunken auf E-Scooter ist eine Verkehrsordnungswidrigkeit

Ein weiterer nicht mehr ganz nüchternen E-Scooter-Pilote fiel den Beamten am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf. Während der Kontrolle an der Breslauer Straße, Höhe Einmündung Kölner Ring, ergab der freiwillige Atemalkoholtest einen Wer von 0,31 Promille. Auch dieser 18-jährige Fahrer musste mit zur Dienststelle, weiterfahren durfte er nicht.

Auf beide 18-Jährigen kommt laut Polizei nun eine Verkehrsordnungswidrigkeit zu, da sie beide vor Vollendung des 21-Lebensjahres als Führer eines Kraftfahrzeuges (auch E-Scooter), die Fahrt unter der Wirkung eines alkoholischen Getränks angetreten haben.

Fahrradfahrer stürzt – und hat knapp 2 Promille

Nicht nur Rollerfahrer waren angetrunken unterwegs, ein Fahrradfahrer war ebenfalls nicht mehr nüchtern – und hatte noch deutlich mehr Alkohol im Blut. Laut Polizei beobachtete eine Streifenwagenbesatzung am Samstagabend gegen 21 Uhr den Radler an der Goethestraße, Ecke Lessingstraße, als dieser stürzte. Die Beamten eilten dem Radler zu Hilfe. Der blieb zwar unverletzt, allerdings fielen laut Polizei diverse körperliche Ausfallerscheinungen auf.

Zudem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der 44-jährige Radler gab zu, vor der Fahrt getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt vorerst untersagt. red

