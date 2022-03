Auftakt im Rathaus: Wolfsburg impft mit Novavax-Impfstoff

Am Freitag wird das Leben in Wolfsburg wieder ein Stück normaler. Am 4. März treten in Niedersachsen die nächsten Corona-Lockerungen in Kraft und bringen Vereinfachungen – unter anderem im Restaurant, beim Sport und im Kino. Außerdem dürfen Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars wieder öffnen. Das ist ab Freitag erlaubt:

Gastronomie:

In den Cafés, Restaurants und Bars fällt am Freitag die 2G-Regel. Für die Terrassen gibt es dann keine Zugangsbeschränkungen mehr. Drinnen gilt künftig 3G. Bis zum Tisch müssen die Gäste in Innenräumen weiterhin FFP2-Maske tragen.

Hotels:

Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben sind ab Freitag, 4. März, für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich. Die müssen sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich 3G umsetzen. In öffentlich zugänglichen Bereichen ist eine FFP2-Maske zu tragen. Bis jetzt durften Ungeimpfte mit einem negativen Test lediglich im Rahmen von Dienst- und Geschäftsreisen im Hotel schlafen.

Schulen:

In den Schulen steht die erste Lockerung mit dem Wochenbeginn am Montag, 7. März, an: Dann müssen sich die Schüler nicht mehr fünfmal pro Woche auf Corona testen, sondern ein Corona-Test ist nur noch montags, mittwochs und freitags notwendig. Weitere Änderungen in Wolfsburgs Schulen kommen nach und nach.

Kitas:

Die Testpflicht für Kita-Mitarbeiter ist ab Freitag durch eine Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg aufgehoben.

Sport:

In den Bädern und auf den Sportanlagen ist ab Freitag, 4. März, 3G passé. Sowohl in der Halle als auch auf dem Platz müssen die Wolfsburger dann nur noch an eine FFP2-Maske denken. Beim Sport selbst und im Sitzen darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.

Kultur und Freizeit:

Im Kino und im Theater, in Zoos und Freizeitparks fallen die bislang noch in Innenräumen geltenden Abstandsregeln. Drinnen ist ab Freitag 3G statt 2G zu beachten, und es herrscht FFP2-Pflicht bis zum Sitzplatz. In der Wolfsburger Autostadt gelten ebenfalls neue Regeln.

Märkte:

Ab Freitag herrscht auf den Wolfsburger Wochenmärkten keine Maskenpflicht mehr. Auch das regelt die Stadt in einer neuen Allgemeinverfügung.

Ausgehen:

Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars dürfen ab Freitag wieder starten. Die Esplanade feiert sogleich Wiedereröffnung mit DJ Big A. Aber: Drinnen wie draußen ist 2Gplus zu beachten, auch für Jugendliche. Im Innenbereich herrscht außer am Sitzplatz Maskenpflicht.

Zur Erinnerung: 2Gplus bedeutet Geimpft oder Genesen mit zusätzlichem negativen Test oder Booster-Impfung.

Veranstaltungen:

Die Regeln für Veranstaltungen werden weicher. Bei Events mit 50 bis 2000 Besuchern gilt ab dem 4. März nicht mehr 2G sondern 3G, und die Belegungsobergrenzen sind passé. Bei Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern tritt 2G an die Stelle von 2Gplus. Veranstalter, die 2Gplus beibehalten, dürfen unbegrenzt Besucher einlassen.

