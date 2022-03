Dieb stiehlt in Wolfsburg Geld und flüchtet mit gestohlenem Rad

Die Polizei sucht nach Zeugen nach dem Diebstahl von Bargeld und einem Fahrrad in der Laagbergstraße in Wolfsburg.

Ein unbekannter Dieb hat am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr Geld aus einer Kasse in einem Geschäft in der Laagbergstraße in Wolfsburg gestohlen. Zur Flucht nutzte der Dieb laut Polizei ein vor dem Imbiss stehendes Fahrrad. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am frühen Sonntagmorgen, 6. März, hielt sich der Angestellte in dem Imbiss in der Laasgbergstraße auf, um dort zu reinigen. Plötzlich hörte er die Eingangstür. Als der Angestellte aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei Personen. Eine Person flüchtete mit dem Fahrrad des Mitarbeiters, welches er zu Beginn seiner Arbeit vor dem Geschäft abgestellt hatte. Den anderen Mann hielt der Angestellte vorsichtshalber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei einer Inaugenscheinnahme der Kasse stellte der Mitarbeiter dann fest, dass Bargeld fehlte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der festgehaltene Mann mit dem Diebstahl nichts zu tun. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 4646-0 zu melden.

Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer beleidigt die Beamten

Bei einem 32-Jährigen Autofahrer aus Wolfsburg wurde in der Nacht zu Montag im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Berliner Ring Alkohol festgestellt. Nachdem der Fahrer laut Polizei zunächst falsche Personalien nannte, ergaben Ermittlungen, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

In der Nacht zu Montag führte eine Polizeistreife auf der Heinrich-Nordhoff-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Nach Beendigung der Kontrolle fuhr der Autofahrer mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit an den Polizeibeamten vorbei. Diese entschlossen sich daraufhin, den Fahrer zu kontrollieren. Trotz mehrfach durchgeführter Anhaltesignale stoppte der 32-Jährige nicht und erhöhte seine Geschwindigkeit. Andere Verkehrsteilnehmer befanden sich nicht in der Nähe.

Identitätsüberprüfung ergibt: Fahrer hatte keinen Führerschein

Letztlich konnte der Fahrer auf dem Berliner Ring angehalten und kontrolliert werden. Der 32-Jährige händigte einen Fahrzeugschein aus und gab seine Personalien mündlich an, da er keine Ausweispapiere mit sich führte. Während der Befragung wurde durch die eingesetzten Beamten Atemalkohol festgestellt. Zusätzlich lagen zwei leere Dosen Bier im Auto. Der Wolfsburger zeigte sich sehr unkooperativ und lehnte alle ihm angebotenen Tests und Fragen ab. Da die Anhaltspunkte für den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gegeben waren, wurde dem Autofahrer eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Dort beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach.

Durch weitere Ermittlungen konnte auch die wahre Identität des 32-Jährigen festgestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Golf-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Wolfsburger muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und falscher Personalangaben verantworten.

