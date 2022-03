Hier können Wolfsburger spenden und Solidarität zeigen

Wolfsburg. Immer mehr Gruppen in Wolfsburg starten Hilfsangebote für Ukraine-Flüchtlinge. Auch eine Friedensdemonstration am Rathaus ist geplant.

Hilfsbereite Wolfsburger haben in den vergangenen Tagen große Mengen Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Zentrallager in der Borsigstraße abgegeben. Momentan nimmt das DRK keine Kleidung mehr an.

Die überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft in Wolfsburg ist ungebrochen. Die deutsch-polnische Gesellschaft Wolfsburg-Gifhorn organisiert mit dem Kleingärtnerverein Detmerode eine Spendenfahrt. Der Ortsrat Mitte-West steuert dazu laut Mitteilung 2000 Euro bei. Gesucht werden jetzt zwei weitere Fahrzeuge, um Hilfsgüter in Wolfsburgs Partnerstadt Biesko-Biala zu transportieren. Von dort sollen sie zum Teil an vor Ort befindliche Flüchtlinge und zum Teil weiter in die Ukraine gehen.

Wie Vorsitzender Adam Ciemniak mitteilt, hat der TSV Wolfsburg schon zwei Busse bereitgestellt. Wer einen Sprinter, Bulli oder ähnliches für die Tour bereitstellen möchte, kann sich unter ukrainehilfe-dpg-kgv@gmx.de melden. Zudem wird um Sachspenden gebeten. Gesammelt werden: haltbare Lebensmittel, Verbandsmaterial, Hygieneartikel und Arzneimittel. Abgabeort ist der Kleingärtnerverein Detmerode in der Braunschweiger Straße 301. Die Tour ist geplant vom 25. bis zum 27. März. Gegebenenfalls wollen die Initiatoren auch Flüchtlinge direkt vom Zielort nach Wolfsburg mitnehmen.

Spenden gehen direkt an die Menschen vor Ort

Auch Geldspenden werden angenommen. Die Bankverbindung lautet: Deutsch-Polnische Gesellschaft WOB-GF, Iban DE13 2695 1311 0032 5512 10, Stichwort Ukrainehilfe. Laut Mitteilung sollen die Spenden vollständig den Menschen in der Ukraine zugunsten kommen, ohne Verwaltungskosten.

Gesammelt hat auch der Kinderchor der St.-Christophorus-Gemeinde. In der Nachmittagssonne kamen die jungen Sänger gestern vor der City-Galerie zusammen und gaben vor einer ukrainischen Flagge Auszüge aus ihrem Repertoire zum besten. Das gesammelte Geld geht über zwei ukrainische Pastoren aus der Gemeinde, die sich in ihrer alten Heimat engagieren, direkt in die betroffenen Gebiete.

In der DRK-Sammelstelle werden Umzugskartons gebraucht

Wer Sachspenden abgeben möchte, kann das auch weiterhin in der DRK-Sammelstelle in der Borsigstraße 7 tun. Hier gibt es am Wochenende neue Öffnungszeiten. Am Samstag öffnet die Lagerhalle erst um 11 Uhr. „Wir wollen vorher umstrukturieren“, erklärt Dieter Kalm vom Deutschen Roten Kreuz. Zur Vorbeugung von Corona-Infektionen sollen Helfer und Kriegsflüchtlinge, die sich Kleidung und andere Dinge aussuchen, sicherheitshalber stärker voneinander getrennt werden. In der kommenden Woche ist die Sammelstelle von Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 14.30 Uhr geöffnet. Dringend benötigt werden Umzugskartons.

Die Carl-und-Marisa-Hahn-Stiftung hat am Donnerstag 7500 Euro an das DRK gespendet, um die Ukraine-Hilfe zu unterstützen. „Vor dem Hintergrund dieser Tragödie fühlen wir uns verpflichtet, den unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen“ erklärt Pia Hahn Marocco, Vorsitzende der Stiftung. Ihr Vater Carl Hahn hat den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. „Die jetzige Situation weckt böse Erinnerungen in mir“ berichtet der 95-jährige Stiftungsgründer.

Friedensdemonstration findet vor dem Rathaus statt

Öffentlich positionieren will sich die Initiative rund um Katharina Rosch und Frank Hocke, die seit Dezember jeden Montag auf dem Rathaus-Vorplatz der Toten der Corona-Pandemie gedenken. Der Schweigekreis soll in Zukunft auch den Leidtragenden des Ukraine-Kriegs gelten, teilt Rosch mit. Die Versammlung soll damit zur Friedensdemonstration werden.

Am Montag um 17.30 Uhr will Oberbürgermeister Dennis Weilmann zu dieser Gelegenheit eine Rede halten. Es sollen Kerzen für die Corona-Toten Wolfsburgs entzündet und eine Menschenkette organisiert werden. „Außerdem haben wir beschlossen, dass wir über den 20. März hinaus – an diesem Tag fallen die meisten Beschränkungen – weiter vor dem Rathaus stehen werden“, sagt Frank Hocke.

Die Stadt sammelt derzeit viele weitere Hilfsangebote über die zentrale E-Mail-Adresse ukrainehilfe@stadt.wolfsburg.de. Die PUG hat außerdem angeregt, eine digitale Plattform zur Wohnraumvermittlung an Flüchtlinge einzurichten. „In dieser sollen privat und kostenlos angebotene Unterkünfte aus der Wolfsburger Bürgerschaft eingestellt werden können“, heißt es in einer Mitteilung.

