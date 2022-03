Raubüberfall auf Discounter in Wolfsburg – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Drei Täter haben am Samstagabend die Angestellten der Penny-Filiale in Detmerode zurückgedrängt. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Die Dienstwaffe einer Polizeibeamtin steckt im Holster (gestellte Szene). Die Wolfsburger Polizei fahndet nach drei bislang unbekannten Tätern, die am Samstag einen Raubüberfall auf eine Penny-Filiale in Detmerode begangen haben. (Symbolbild)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einen Lebensmitteldiscounter im Detmeroder Einkaufszentrum ausgeraubt. Wie viel Geld sie erbeutet haben, steht laut Wolfsburgs Polizei noch nicht fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten zwei Angestellte des Supermarktes am Samstag gegen 21.10 Uhr den Markt verlassen. An der Ausgangstür wurden sie von drei maskierten und schwarz gekleideten Unbekannten in den Markt zurückgedrängt. Dabei bedrohte ein Täter die Angestellten mit einem „gefährlichen Gegenstand“, so die Polizei.

Polizei Wolfsburg: Gefundene Gegenstände bitte nicht berühren

In der Folge erbeuteten die Unbekannten mehrere Einsätze der Registrierkassen nebst Bargeld in noch unklarer Höhe, sowie Münzgeld in Rollen aus Behältnissen im Personalraum – und flüchteten unerkannt. Die beiden Angestellten alarmierten umgehend die Polizei, die wenige Minuten später vor Ort war.

Die drei Unbekannten waren männlich, schwarz gekleidet, sprachen akzentfreies Hochdeutsch und hatten eine Körpergröße von 1,75 bis 1,80 Meter.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten die Täter vor der Tat oder auf der Flucht aufgefallen sind. Möglicherweise hatten die Täter in unmittelbarer Tatortnähe ein Fluchtfahrzeug abgestellt. „Oft entledigen sich Täter auf der Flucht TeiIe ihrer Beute“, erklärt ein Polizeisprecher. „In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler darum, dass aufgefundene Gegenstände, wie zum Beispiel Kasseneinsätze nicht von Findern berührt werden. Lassen sie bitte in einem solchen Fall die Gegenstände liegen und alarmieren sie bitte umgehend die Polizei.“

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

red

