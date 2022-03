Bald steigt die Frühlings-Landpartie auf Schloss Wolfsburg

Falknerin Klaudia Brommund (rechts), Blauadler Asul und Wolfshund Bruce auf der Wolfsburger Landpartie 2019. Die Falknerei Horus ist auch in diesem Frühjahr wieder mit von der Partie.

Das gesellschaftliche Leben soll in diesem Frühjahr trotz aktuell hoher Corona-Inzidenzen wieder Fahrt aufnehmen. Bevor im Allerpark im Mai das Wolfsburger Schützenfest steigt, findet am Schloss Wolfsburg bereits Anfang April zum ersten Mal seit drei Jahren die Frühlings-Landpartie statt. 2019 lockte die Garten- und Lifestyle-Messe mit ihren rund 140 Ausstellern fast 15.000 Besucher an.

Ein viertägiges Festival der Sinne kündigt Veranstalter Rainer Timpe nach pandemiebedingter Langzeitpause für 2022 an. „Wir wollen mit dieser Frühlings-Landpartie von Donnerstag, 7. April, bis Sonntag, 10. April, rund um Schloss Wolfsburg die Lebensgeister unserer Besucher wecken. Nach den dunklen Wintermonaten wollen wir mit der Welt der schönen Dinge unseren Besuchern endlich wieder die Gelegenheit bieten, sich vom Stress der noch immer nicht ganz beendeten Covid-19-Krise zu erholen“, so der Hamelner, der auch Landpartien in Bad Pyrmont, Nienburg sowie auf Schloss Landestrost und Schloss Wocklum veranstaltet.

Mehr als 100 Aussteller kommen zur Frühlings-Landpartie auf Schloss Wolfsburg

Im Schlosspark und in den historischen Räumen von Schloss Wolfsburg wollen mehr als 100 Aussteller Mode, Schmuck und Textilien, Garten-Deko und Pflanzen, Seifen, Düfte und vieles mehr an den Mann und die Frau bringen. Für tierische Begegnungen und tolle Fotomotive sorgt die Horus-Falknerei mit einem Adler, Uhus und Falken. Mit von der Partie sind zudem das Duo Emotion und das Quartett Tuba Libre, das mit seinem Dixie-Sound schon musikalischen Schwung in so einige Landpartien gebracht hat.

„Bringen Sie viel Zeit mit auf die Landpartie, denn nur dann werden sie die entspannende Atmosphäre unter den alten Bäumen des Schlossparks wirklich genießen können“, rät Rainer Timpe den Besuchern. Stärkung versprechen zwischen den Standbesuchen regionale Spezialitäten, deftige Kost, Flammkuchen, Kaffee und Kuchen. Und wer sich auf der Landpartie einen guten Tropfen gönnen will, dem helfen verschiedene Winzer weiter, die Wein verkosten.

Tickets für die Landpartie in Wolfsburg gibt es jetzt schon online

Geöffnet ist die Frühlings-Landpartie auf Schloss Wolfsburg an allen vier Tagen von 10 bis 18 Uhr. Einzeltickets kosten 12 Euro, am Donnerstag kommen Paare zum selben Ticketpreis mit dem Pärchen-Ticket rein. Online erhalten die Besucher Tickets schon jetzt zum Preis von 10 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Kinder und Jugendliche zahlen bis zum Alter von 18 Jahren keinen Eintritt, wenn sie die Landpartie mit ihrer Familie besuchen.

Zur Frühlings-Landpartie 2020 hatte Timpe rund 150 Aussteller erwartet. Der erste Lockdown machte ihm wie vielen anderen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

