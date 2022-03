Herbst statt Mai: flexo-Start in Wolfsburg wird verschoben

Wolfsburg. Das teilt der Regionalverband Großraum Braunschweig mit. Grund sei die Software, die mit den Gegebenheiten in Wolfsburg so ihre Probleme habe.

In anderen Gebieten ist der „flexo“ bereits unterwegs. In Wolfsburg wurde der Start von Mai in den Herbst verschoben.

Im Mai sollte es so weit sein: Das neue ÖPNV-Angebot, genannt „flexo“, sollte in Wolfsburg an den Start gehen. Der Clou: Fahrgäste können die nach Bedarf fahrenden Kleinbusse zum regulären ÖPNV-Preis bestellen. Am Mittwoch teilte der Regionalverband Großraum Braunschweig aber mit: Daraus wird im Mai nichts. Stattdessen ist nun ein Start erst im Herbst anvisiert.

Grund sei die Software. Die funktioniert in Wolfsburg offenbar noch nicht so, wie sie sollte. „Da in Wolfsburg gleich drei Gebiete geplant sind, in denen eine hohe Nachfrage zu erwarten ist, und die flexo-Fahrten sich in das komplexe Verkehrsnetz der Stadt einfügen müssen, haben sich die Projektpartner Regionalverband Großraum Braunschweig, Wolfsburger Verkehrs-Gmbh und die Stadt Wolfsburg darauf geeinigt, das Angebot hier erst zu starten, wenn alle Softwarekomponenten für die Fahrtenbuchung und -planung zuverlässig laufen“, heißt es in der Mitteilung.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Programmierung der Software sei kompliziert, sie stehe noch nicht vollständig und erprobt zur Verfügung. Zudem seien in Wolfsburg deutlich mehr Anschlüsse, Anschlusspunkte und Verbindungen zu berücksichtigen als in den Gebieten, in denen flexo bisher verkehrt. Ein Gutes habe die Verschiebung jedoch: So könne die WVG die 30 benötigten Kleinbusfahrer noch finden und schulen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de